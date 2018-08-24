Программа подготовки к зиме электросетей Оренбургского ПО филиала "Оренбургэнерго" выполнена на 87 процентов

За восемь месяцев Оренбургское производственное отделение (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" выполнило большую часть запланированной программы ремонтов. Проведены капитальный и текущий ремонты 712 трансформаторных подстанций, 2,6 км кабельных и 542,8 км воздушных линий электропередачи.

Ремонты электрических сетей полностью завершены по улицам Чебеньковской, Курильской, Сахалинской, Курганской, Бузулукской, Приволжской, 1-ой Луговой, Луговой, Яицкой, Заречной, Набережная реки Сакмара, Павловской, 2-ой Линейной, Караван-Сарайской, Казаковской, 1-ой Ириклинской, Кардонной, Андреева, Попова, переулкам Буровому и Банному.

В Оренбургском районе выполнены ремонты электрических сетей в поселках Нежинка, Дедуровка, Городище, Никольское, Черноречье, Юный, Подгородняя Покровка, Чебеньки, Пригородный, Сергиевка, Овощевод, Узловой, Чистый, Жилгородок, Бородецкое, Каменноозёрное, Светлогорка, Чкаловский, Пруды, Мирный путь, Самородово, Караванный, Весенний, Береговой, Бердянка, Благословенка, Чкалов, Паника, Джиланды, Нижняя Павловка, Сакмара, Архангеловка, Струково, Репино, Нефтяников, Горный, Первомайский, Экспериментальный, Донгуз, Вязовка, Ивановка, Соловьёвка, Зубаревка, Чулошников.

До начала осенне-зимнего периода оренбургским энергетикам предстоит отремонтировать сети по улицам Новой в селе Нежинка, Северной и Краснопартизанской в селе Городище и Дунаевского в Оренбурге.

Безопасное проведение работ невозможно без кратковременного ограничения электроснабжения потребителей. Энергетики заранее информируют жителей города и пригородных населенных пунктов об отключении электричества.

За трое суток до начала работ энергетики предупреждают глав поселковых администраций о дате, времени и перечне улиц, где кратковременно будет отключено электричество. Специалисты компании также размещают соответствующие предупреждения на информационных стендах и досках объявлений магазинов, почтовых отделений и ФАПов. Уточнить информацию можно по телефону диспетчерской службы Оренбургского района 76-16-74.

