СУЭК инвестирует 3 млрд рублей в строительство обогатительной фабрики в Хакасии

Накануне в Хакасии дан старт строительству обогатительной фабрики на промплощадке "Восточно-Бейского разреза". Глава республики Виктор Зимин и генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский заложили символическую "капсулу времени" в первый камень на строительстве нового предприятия.

Как сообщает пресс-служба компании, реализация проекта рассчитана на три года, общий объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. Планируется, что в 2021 году обогатительная фабрика сможет выйти на проектную мощность 750 тонн переработки угля в час. Весь уголь, который добывается на "Восточно-Бейском разрезе" будут проходить обогащение на новом предприятии. При этом объемы добычи планируется нарастить на 1,5 млн тонн — с 3,5 млн тонн до 5 млн тонн.

"У нас давние конструктивные отношения с "СУЭК", в рамках которых реализуются инвестпрограммы, растет промышленный потенциал Республики (за последние пять лет инвестиции угольной компании составили более 11 млрд рублей). Но важно также и то, что сотрудничество идет на пользу всему обществу: создаются рабочие места, увеличиваются налоговые поступления и реализуются социальные проекты", — написал глава Хакасии на своей странице в соцсетях.

В тот же день на разрезе запустили сооружения для очистки карьерных вод.

Вода, которая извлекается из карьера при добыче угля, будет доставляться на очистные сооружения по системе трубопроводов. Проектная мощность очистных составляет 350 м3/час с перспективой увеличения до 670 м3/час.

Инвестиции в строительство очистных сооружений составили 200 млн рублей. Задача новой системы — вернуть первоначальное качество карьерной воде, чтобы она соответствовала качеству воды подземных горизонтов. Карьерная вода будет проходить двухступенчатую систему очистки через установки фильтрации "Аквафлоу". На заключительном этапе очищенная вода будет проходить обеззараживание ультрафиолетом и через поле инфильтрации вернется вновь на подземные горизонты.

"SM News"