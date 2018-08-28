В ОАО "МРСК Урала" прошел научно-технический семинар по построению цифровой сети

АО "Национальный Инжиниринговый Центр Энергетики" (АО "НИЦЭ") совместно с ООО "ТЕКВЕЛ Разработка" и Уральским Федеральным университетом им. первого Президента России Б.Н. Ельцина на базе электросетевой компании провели двухдневный научно-технический семинар "Цифровая подстанция. Организация цифрового обмена данными между технологическими системами в соответствии с МЭК 61850".

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты исполнительного аппарата ОАО "МРСК Урала", а также филиалов "Свердловэнерго", "Челябэнерго", "Пермэнерго" и АО "ЕЭСК". С приветственным словом выступил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "МРСК Урала" Владимир Болотин, отметив актуальность заявленной тематики в рамках внедрения цифровых технологий на электросетевых объектах, в частности, организации передачи данных вторичных систем подстанций в соответствии с международным стандартом МЭК 61850.

Главная содержательная часть семинара была посвящена комплексу вопросов технологии "цифровая подстанция", основу которой и составляет организация цифрового обмена данными между технологическими системами в соответствии с МЭК 61850. Руководители ООО "ТЕКВЕЛ Разработка" Алексей Аношин и Александр Головин подробно рассказали о стандарте МЭК 61850, языке SCL, сервисах и протоколах передачи данных в рамках стандарта, а также представили обзор глав МЭК 61850, рассказали о существующих подходах цифрового проектирования подстанций и системе "Теквел Парк".

Отдельной темой были представлены результаты выполненной по заказу ОАО "МРСК Урала" научно-исследовательской работы по разработке методики и алгоритмов для оценки соответствия предлагаемых технических решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям технической части конкурсной документации, сформированной в виде SSD-файла. Участникам семинара был продемонстрирован программный комплекс DigitalSubstationTools, который реализует разработанные в рамках НИР алгоритмы и методики. Данный программный комплекс будет востребован в проектах "цифровизации" подстанций, а именно его применение позволит автоматизировать процедуру конкурсного отбора устройств РЗА и АСУ ТП потенциальных поставщиков, учитывая требования стандарта МЭК 61850, повысить техническое совершенство реализуемых комплексов РЗА и АСУ ТП, сократить затраты на пусконаладку и эксплуатацию подсистем РЗА и АСУ ТП, внедрить дополнительные сервисные функции цифровой ПС.

Заместитель генерального директора АО "НИЦЭ" Вадим Севрюков рассказал о внедрении цифровых подстанций в рамках реализации дорожной карты "Энерджинет" Национальной технологической инициативы и национального проекта Минэнерго России. Представители Уральского Федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина выступили с докладом о реализации проекта Федеральной Целевой Программы "Разработка масштабируемого программно-технического комплекса для управления электрическими подстанциями на базе протокола МЭК 61850".

Подводя итоги семинара, заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ОАО "МРСК Урала" Георгий Бураков отметил: "Проведение мероприятий в формате обучающих семинаров совместно с инновационными компаниями, учеными и специалистами сетевых компаний позволяет находить ответы на актуальные вопросы, особо когда это касается внедрения новых технологий. Сегодняшняя наша задача быть максимально подготовленными к реализации пилотных проектов с использованием технологии цифрового обмена данными. На последующих семинарах, которые мы планируем проводить на регулярной основе, будем рассматривать более углубленно вопросы конкретного проектирования и эксплуатации систем с цифровым обменом данными. В рамках рабочих встреч и семинаров необходимо обсуждать совместно вопросы оптимальных технических решений, направленных на совершенствование "цифровой" технологии и применение автоматизированных систем управления сетевыми объектами".

Напомним, что на Российском инвестиционном форуме 2018 года в Сочи генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский представил стратегию построения цифровой сети. Она включает целый ряд направлений, которые обеспечат переход на иной технологический уровень работы энергетиков распределительного электросетевого комплекса страны. В ОАО "МРСК Урала" также разработана модель цифровизации. Концепция включает в себя создание высокоавтоматизированной сети, наблюдаемость и управляемость которой обеспечены цифровыми системами связи и оборудования. Уже сегодня в рамках компании реализован ряд инновационных проектов, которые отвечают требованиям новой стратегии развития.