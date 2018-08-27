АО "Уралэлектромедь" готовит площадку под строительство третьей очереди цеха электролиза меди

В АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступили к реализации проекта по строительству третьей очереди цеха электролиза меди, работающего по безосновной технологии. В данный момент ведется подготовка площадки под строительство на месте старого цеха, где и разместится современный производственный объект.

С мая по середину августа в цехе завершены работы по переносу оборудования. Выведены из эксплуатации четыре циркуляционные системы отделения электролиза, демонтированы пристрои к цеху: слесарная мастерская и бытовые помещения. В настоящее время ведется демонтаж оборудования, подсерийных колонн и эстакад. После чего будет выполнен монтаж временной стены, для обеспечения теплового контура действующей части отделения цеха.

– Сложность работ в том, что предстоит демонтировать часть каркаса, не нарушив при этом его конструктивной устойчивости, – рассказала главный инженер проекта управления проектных работ Елена Ривкина. – Поэтому перед тем как убрать стены, предстоит усилить каркас здания цеха электролиза меди в заданных экспертной организацией осях, и только потом приступать к демонтажу строительных конструкций.

Чтобы освободить 6800 кв. метров под третью очередь, предстоит демонтировать около 4,5 тыс. тонн железобетонных конструкций, порядка 1,5 тыс. тонн кирпичной кладки и свыше 100 электролизных ванн. Завершить демонтажные работы планируется до конца этого года.

Напомним, что строительство третьей очереди предусмотрено программой реконструкции цеха электролиза меди. В феврале 2012 года Уралэлектромедь ввела в эксплуатацию первую очередь цеха, а в мае текущего года была запущена вторая очередь. С запуском третьей очереди суммарная мощность производства медных катодов по безосновной технологии составит 400 тыс. тонн в год.