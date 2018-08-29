Александр Новак принял участие в торжественной церемонии запуска нового энергоблока Казанской ТЭЦ-1

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии запуска нового энергоблока ПГУ-230 МВт Казанской ТЭЦ-1.

В своём приветственном слове Александр Новак отметил, что новая ПГУ Казанской ТЭЦ-1 стала второй электростанцией Татарстана, работающей по Договору о предоставлении мощности.

По его словам, удельный расход топлива на выработку электрической энергии новой ПГУ равен 218 гр/кВтч, что почти в полтора раза ниже, чем в среднем по России.

"Мы открываем высокоэффективную станцию. Все оборудование, использованное при строительстве, прошло успешную апробацию и отличается высокой степенью надежности", - добавил Александр Новак.

Министр также подчеркнул, что Казанская ТЭЦ-1 работает уже 85 лет и дополнительные 230 МВт мощностей - это новые возможности для развития Республики, привлечения бизнеса и инвестиций.

"От имени Минэнерго России и от себя лично я хочу поздравить проектировщиков, строителей, производителей оборудования станции, персонал и всех жителей Казани с вводом новой электростанции, пожелать вам успехов и благополучия. А всем энергетикам Татарстана я хочу пожелать новых побед и достижений", - сказал Александр Новак, завершая выступление.