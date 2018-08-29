ФСК ЕЭС направила 1,94 млрд рублей на подготовку магистральных электросетей Сибири к зиме

Об этом было заявлено на заседании Федерального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов, которое провел в Барнауле Министр энергетики РФ Александр Новак. Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы позволит минимизировать риск возникновения технологических сбоев в сезон максимальных нагрузок.

Сибирский филиал ФСК ЕЭС полностью укомплектован аварийным резервом, в том числе опорами ЛЭП, коммутационным и силовым оборудованием. К выполнению аварийно-восстановительных работ готовы 239 бригад, оснащенных современной спецтехникой. До начала осенне-зимнего периода запланированы 6 совместных учений с МЧС и органами муниципальной власти.

С опережением графика ведутся работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования на подстанциях МЭС Сибири, выполняется ремонт ЛЭП и расчистка просек в охранных зонах.

Число технологических нарушений в магистральных электросетях Сибири за 7 месяцев 2018 года снизилось на 31%. Выполнение в срок и в полном объеме программы подготовки к осенне-зимнему периоду позволит поддержать сформировавшийся позитивный тренд по снижению показателей аварийности.