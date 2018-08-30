 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Facebook заявил о планах полного перехода к возобновляемым источникам энергии в 2020 г

Facebook заявил о планах полного перехода к возобновляемым источникам энергии в 2020 г

30 августа 2018, 12:56
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Обсудить на форуме

179 просмотров

Американская интернет-компания Facebook заявила во вторник о планах полного перехода к возобновляемым источникам энергии в 2020 году.

"Сегодня мы берем обязательство сократить выбросы парниковых газов на 75% и обеспечить стопроцентной возобновляемой энергией наши глобальные операции к концу 2020 года", — говорится в заявлении компании.

В Facebook напомнили, что уже несколько лет пользуются энергией из возобновляемых источников. Так, с 2013 года, когда компания впервые купила электроэнергию, полученную от энергии ветра, Facebook подписала контракты на более чем 3 гигаватта солнечной и ветровой энергии, что включает в себя более 2500 мегаватт за последние 12 месяцев.

Кроме того, в компании отметили, что в 2015 году поставили задачу к 2018 году обеспечить возобновляемыми источниками энергии 50% своих объектов. "Мы достигли этой цели годом раньше, достигнув 51% чистой и возобновляемой энергии в 2017 году", — сообщили в Facebook.

ПРАЙМ

Компания:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики В мире
Высокоскоростная железная дорога обойдется Вьетнаму в 58 млрд USD
TenneT инвестировал € 904 млн в развитие высоковольтных электрических сетей Нидерландов и Германии в I полугодии 2018 года
Рост дефицита алюминия на мировом рынке
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно