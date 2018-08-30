Facebook заявил о планах полного перехода к возобновляемым источникам энергии в 2020 г

Американская интернет-компания Facebook заявила во вторник о планах полного перехода к возобновляемым источникам энергии в 2020 году.

"Сегодня мы берем обязательство сократить выбросы парниковых газов на 75% и обеспечить стопроцентной возобновляемой энергией наши глобальные операции к концу 2020 года", — говорится в заявлении компании.

В Facebook напомнили, что уже несколько лет пользуются энергией из возобновляемых источников. Так, с 2013 года, когда компания впервые купила электроэнергию, полученную от энергии ветра, Facebook подписала контракты на более чем 3 гигаватта солнечной и ветровой энергии, что включает в себя более 2500 мегаватт за последние 12 месяцев.

Кроме того, в компании отметили, что в 2015 году поставили задачу к 2018 году обеспечить возобновляемыми источниками энергии 50% своих объектов. "Мы достигли этой цели годом раньше, достигнув 51% чистой и возобновляемой энергии в 2017 году", — сообщили в Facebook.

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