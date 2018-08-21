К началу учебного года волгоградские энергетики модернизировали линии электропередачи, прилегающие к школьным территориям

В преддверии начала учебного года специалисты волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") построили новые и отремонтировали действующие воздушные линии электропередачи, обеспечивающие энергоснабжение общеобразовательных учреждений региона.

Так, для повышения надежности энергоснабжения школы в станице Скуришенская Кумылженского района энергетики заменили две опоры воздушной линии (ВЛ), расположенной неподалеку от ограждения, а для электроснабжения школьной котельной в станице Качалино Иловлинского района построили ВЛ и укрепили опору ВЛ, примыкающую к территории школы в селе Моисеево Котовского района. В целях безопасности ребят, обучающихся в селе Лопуховка Руднянского района, линия вынесена за пришкольную территорию.

Максимально обезопасить детей от получения электротравм позволит и замена оголенного провода на самонесущий изолированный (СИП), которую произвели на воздушных линиях, пролегающих вблизи школ Чернышковского, Суровикинского, Октябрьского и Еланского районов Волгоградской области. Энергообъекты, расположенные в непосредственной близости к школьным территориям, специалисты волгоградского филиала МРСК Юга оснастили плакатами, предупреждающими детей об опасности игр рядом с ЛЭП.

Электробезопасность школьников энергетики учитывают в первую очередь при проектировании линий электропередачи и строительстве новых трансформаторных подстанций, предназначенных для энергоснабжения образовательных учреждений.