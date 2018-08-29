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Новости компаний

Компания НИЛЕД провела обучающие семинары

Компания НИЛЕД провела обучающие семинары

30 августа 2018, 12:39
Рубрика: Новости компаний
Метки: НИЛЕД

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НИЛЕД

НИЛЕД

НИЛЕД

Компания НИЛЕД 24-25 августа 2018 года провела обучающие семинары на базе своего учебного полигона.

Семинар включал в себя не только теоретическую часть по применению и эксплуатации продукции торговых марок ВК и НИЛЕД. На практическом занятии все желающие смогли принять участие в построении линии СИП, освоить навыки монтажа, оценить качество и легкость применения продукции.

Попробовать на себе труд монтера осмелились даже девушки. Фотоотчет события прилагаем.

Компания: ООО "НИЛЕД"

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