На Усть-Джегутинской МГЭС начат монтаж гидротурбин

На Усть-Джегутинской малой ГЭС, возводимой РусГидро в Карачаево-Черкесии, начат монтаж закладных частей гидротурбин. Всего на станции будут установлены две поворотно-лопастные гидротурбины мощностью по 2,8 МВт каждая.

Строительство Усть-Джегутинской ГЭС продолжается в интенсивном режиме. В полном объеме уложен бетон в первый ярус здания гидроэлектростанции, продолжается бетонирование второго яруса. Ведется монтаж напорных водоводов. Под защитой временной перемычки и противофильтрационной шпунтовой стенки продолжается сооружение водоприемника и рыбозащитного устройства. Законтрактовано все электротехническое силовое оборудование и оборудование вторичной коммутации.

Усть-Джегутинская малая ГЭС расположена вблизи сооружений существующего с 1960-х годов водохозяйственного гидроузла на реке Кубань, и будет использовать энергию воды, которая в настоящее время пропускается через водосброс. Мощность Усть-Джегутинской МГЭС составляет 5,6 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 25,6 млн кВт.ч. Проект станции предусматривает возможность строительства второй очереди, что в перспективе позволит увеличить мощность ГЭС до 8,4 МВт. Проект реализуется по итогам отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, что обеспечивает его окупаемость.

Инвестиционная программа Группы РусГидро включает ряд проектов по строительству малых ГЭС в Северо-Кавказском регионе, прошедших отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Это Усть-Джегутинская МГЭС и Красногорские МГЭС в Карачаево-Черкесии, Барсучковская МГЭС в Ставропольском крае, Верхнебалкарская ГЭС в Кабардино-Балкарии. В конце 2017 года было завершено строительство малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук в Карачаево-Черкесии.