План ремпрограммы филиала "Карачаево-Черкесскэнерго выполнен на 105,9 %

По оперативным данным филиал МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") за семь месяцев текущего года направил на выполнение мероприятий ремонтной программы и подготовку электросетевого хозяйства республики к прохождению предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок 89,6 млн рублей, что составляет 105,9 % от плана.

За этот период в филиале проведен капитальный ремонт более 25 км линий 35-110 кВ, почти 136 км ВЛ 0,4-10 кВ, 196 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 28 трансформаторов, 255 выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 10-110 кВ, произведена также замена 728 изоляторов.

От древесно-кустарниковой растительности расчищено более восьми гектар охранных зон воздушных линий электропередачи. Кроме этого, энергетики в соответствии с планом-графиком ремонтных работ выполнили техническое обслуживание оборудования и работы по ремонту оборудования релейной защиты и средств технологической связи.

В настоящее время ремонтные работы развернуты практически на всех энергообъектах в зоне ответственности филиала: специалисты РЭС приводят в порядок сети 0,4-10 кВ, где по мере необходимости деревянные опоры меняются на новые железобетонные, дефектный "голый" провод - на самонесущий изолированный (СИП). Обновляются траверсы и изоляторы, в трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ обновляются предохранители, рубильники и разрядники. Немалый объем ремонтных работ проводят и специалисты службы подстанций, которые готовят оборудование питающих центров к прохождению сезона максимальной нагрузки на сети, и бригады службы линий, которые ведут ремонтные работы на высоковольтных линиях электропередачи.

Весь объем ремонтных работ направлен на успешное прохождение филиалом "Карачаево-Черкесскэнерго" осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. и обеспечение надёжного и бесперебойного энергоснабжения потребителей Карачаево-Черкесии в сезон максимальной нагрузки на сети.