На 47-й Сессии СИГРЭ в Париже подписано Соглашение о регулярном проведении в России Международной конференции, посвященной проблемам и перспективам разработки и внедрения технологии "Цифровая подстанция". Сторонами подписания выступили:

• Андрей Муров, Председатель Российского национального комитета СИГРЭ, Председатель Правления ПАО "ФСК ЕЭС";

• Вессел Беккер, Председатель Национального Комитета Нидерландов, Бизнес-директор DNVGL;

• Игорь Косолапов, Генеральный директор АО "НТЦ ФСК ЕЭС";

• Морис Адриансен, Директор и региональный менеджер "DNVGLNetherlandsB.V." (DNV GL – Energy).

НТЦ ФСК ЕЭС и DNVGL более четырёх лет успешно сотрудничают в области сертификации продукции на соответствие стандарту IEC 61850. В результате совместной работы 18 сертификатов UCA Iug "уровень А" предоставлены российским компаниям, подтвердившим соответствие оборудования требованиям IEC 61850.

В октябре 2017 года в Москве состоялась Первая Международная конференция и выставка "Цифровая подстанция. Стандарт IEC 61850", организованная для обмена информацией о ходе реализации проектов и продвижения передового опыта. Мероприятие было проведено НТЦ ФСК ЕЭС и DNV GL при поддержке ФСК ЕЭС.

Стороны посчитали целесообразным проводить мероприятие на регулярной основе. Установлена тема Второй конференции – "Цифровизация электрических сетей, при обеспечении совместимости оборудования различных технологических систем (защита, автоматизация, измерение и контроль), разработанных в соответствии с технологией "Цифровая подстанция", основанной на IEC 61850". Конференция пройдёт в Москве на базе НТЦ ФСК ЕЭС в июне 2019 года.