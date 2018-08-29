Программа подготовки к зиме электрических сетей Орского производственного отделения "Оренбургэнерго" выполнена на 90 процентов

За восемь месяцев Орское производственное отделение филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" выполнило большую часть запланированной программы ремонтов. Проведены капитальный и текущий ремонты 189 трансформаторных подстанций, около 0,61 километров кабельных линий электропередачи и 46,7 километров воздушных.

Ремонты электрических сетей полностью завершены по улицам Кутузова, Ангарская, Сахалинская, Котовского.

До начала осенне-зимнего периода орским энергетикам предстоит отремонтировать сети по улицам Горького, Каховского, пер. Музыкальный.

Общая стоимость ремонтной кампании составит около 21,7 миллионов рублей.

Безопасное проведение работ невозможно без кратковременного ограничения электроснабжения потребителей. Энергетики заранее информируют жителей города об отключении электричества.

В Орске диспетчеры по телефону предупреждают об отключениях управляющие компании и ТСЖ, ответственных за электрохозяйства предприятий и организаций. Информацию о плановых отключениях можно узнать на сайте городской администрации http://orsk-adm.ru/, а также на популярных городских Интернет-порталах.

Жители города могут уточнить данные о плановых отключениях в диспетчерской службе Орского производственного отделения по телефону 21-24-62.

