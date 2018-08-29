Развитие кабельной отрасли обсудят в столице Республики Башкортостан

С 23 по 26 октября в Уфе пройдет Российский энергетический форум и выставка "Энергетика Урала". Традиционно в рамках деловой программы партнер форума - ООО "Рускабель" проведет мероприятие, где обсудят состояние и перспективы кабельной промышленности.

Так, 23 октября состоится секция на тему "Кабельно-проводниковая продукция". Модератором мероприятия является генеральный директор медиахолдинга "РусКабель" Александр Гусев. В качестве одного из спикеров секции выступит заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Олег Токарев.

В ходе работы секции также будут затронуты темы формирования и укрепления современного, конкурентного и независимого кабельного бизнеса в России.

К участию в секции приглашены представители таких компаний как "Москабель" (г. Москва), "Подольсккабель"(г. Подольск), "КавказКабель" (г. Прохладный, Кабардино-Балкарская республика), "Камский кабель" (г. Пермь), ТД "Ункомтех" (г. Москва), Холдинг Кабельный Альянс (г. Москва).

