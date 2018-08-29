Ростех подписал на форуме "Армия-2018" соглашения на сумму более 100 млрд рублей

Предприятия Госкорпорации Ростех в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" подписали соглашения на сумму более 100 млрд рублей – это в 2,5 раза превышает объем договоренностей, достигнутых годом ранее, на "Армии-2017".

Участниками соглашений стали Уралвагонзавод, Концерн "Техмаш", Рособоронэкспорт, холдинг "Высокоточные комплексы", ЦНИИТОЧМАШ, "Швабе", "Новикомбанк" и другие дочерние структуры Госкорпорации.

Документы затрагивают широкий спектр вопросов, в том числе поставки и сервисное обслуживание современной сухопутной военной техники, беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия ближнего боя. Также заключен ряд финансовых соглашений, обеспечивающих финансирование разработок и производства современных образцов военной техники. Портфель заказов Ростеха пополнился твердыми заказами из стран Азии и Африки, стран-членов Содружества Независимых Государств.

"Форум в очередной раз продемонстрировал, что интерес к нашим разработкам растет. Из года в год увеличивается количество переговоров по линии ВТС, активно идет работа с нашими основными заказчиками. В этом году на площадке мы провели более 120 встреч с российскими и зарубежными партнерами. Подписаны соглашения более чем на 100 миллиардов рублей", – сообщил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

В общей сложности в работе форума приняли участие представители 118 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, 20 руководителей оборонных ведомств различных стран.

Как сообщалось ранее, Ростех продемонстрировал на "Армии 2018" более 450 образцов вооружений, военной и специальной техники, в их числе – вертолетная техника, танки, боевые машины пехоты, зенитно-ракетные комплексы и снаряды к ним, новые виды стрелкового оружия, аппаратура связи, средства РЭБ и многое другое.

В частности, в экспозиции были представлены ударные вертолеты Ми-35П, Ми-35М, Ми-28НЭ, тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, бронетехника на платформе "Армата", первый серийный ЗРК "Сосна", легкий плавающий танк СПТП "Спрут-СДМ1", ударный беспилотный подводный аппарат "Нерпа", новые виды боеприпасов, экзоскелет и шлем-хамелеон для экипировки "солдата будущего" и многое другое.