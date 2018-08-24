Специалисты "Чеченэнерго" повысили надежность электроснабжения трех сел Веденского района

Трудовой день мастеров распредсетей Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") начинается ранним утром. Энергетики, вооружившись необходимым инвентарем, направляются на проблемный оползневый участок с целью заменить выработавшие срок службы опоры электропередач 0,4 кВ.



В течение дня, электромонтеры заменили пять старых деревянных опор на бетонные. Демонтажно-монтажные работы проводились на фидере от подстанции "Саясан", на котором запитано 418 абонентов.

Пришедшие в непригодность опоры находятся в лощине между селами Дарго, Ведено и Тазен-Кала. Работы здесь осложняются не только географической особенностью горной местности, но и оползневыми характеристиками.

- Вся сложность заключалась в недоступности этого места, вдобавок это еще и сильно оползневый участок, куда сложно подобраться даже при помощи специальной техники. Деревянные опоры давно отслужили свой предельный срок безопасной эксплуатации и нуждались в срочной замене, во избежание возможной аварии, вследствие чего три селения могли оказаться без электричества. Местами, проезд спецтехники был затруднен. Мы задействовали бульдозер, с помощью которого сначала привели в порядок дорогу, ведущую к ним, и только после смогли заменить пять ветхих опор на железобетонные конструкции. Их на место мы доставили трактором, - рассказывает мастер распредсетей Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" Салавди Арсанукаев.

К вечеру все демонтажно-монтажные работы успешно завершились, а значит, угроза по сбою электроснабжения жителям трех сел Веденского района исчезла.