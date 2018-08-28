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Новости компаний

Турецкий производитель цемента будет одним из первых, кто установит НКУ MNS Digital с ABB Ability™

Турецкий производитель цемента будет одним из первых, кто установит НКУ MNS Digital с ABB Ability™

30 августа 2018, 17:50
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ

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Одно из последних достижений ABB в интеллектуальном оборудовании — низковольтное комплектное устройство (НКУ) MNS® Digital, обеспечивает доступ к данным и состоянию процесса в реальном времени, оптимизируя производство на заводе Batisoke Cimento.

Batisoke Cimento — одна из первых компаний в мире, которая установит НКУ MNS Digital: интеллектуальное распределительное устройство на цементном заводе, расположенном возле города Айдина в западной части Турции. С использованием MNS Digital планируется сокращение затрат на эксплуатацию до 30%. Batisoke Cimento также будет первой, кто будет использовать решение для мониторинга ABB Ability™ в своих устройствах MNS Digital.

Завод был основан в 1955 году, став одним из первых цементных заводов в стране. Крупномасштабная реконструкция завода была начата в 2016 году, и в этом же году был запланирован ввод в эксплуатацию ряда новых объектов.

Для сохранения положения завода как одного из самых передовых и энергоэффективных Batisoke Cimento искал самые современные технологии для обеспечения непрерывного функционирования завода, а также способы применения достижений в области автоматизации и цифровизации, появившиеся в последние годы. Для оптимизирования общей стоимости владения активами велись поиски решений с возможностью модернизации при изменении требований.

Чтобы соответствовать техническому заданию, ABB предложила комплексное решение по электроснабжению с поддержкой цифровизации. Благодаря цифровизации, стало возможным предпринимать обоснованные действия по обслуживанию и избегать незапланированных отключений.

Данное решение базируется на НКУ MNS Digital, поскольку оно предоставляет данные в режиме реального времени и позволяет быстро и наглядно отслеживать работу электрооборудования. Модульная конструкция распределительного устройства может легко расширяться при необходимости. Кроме того, безопасность персонала стала выше, так как MNS Digital — это система с пассивной защитой от дуги. Безопасность усилена также за счет цифровой связи — оператор получает информацию о возникающих неисправностях и может выполнять необходимые действия, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций и сбоев оборудования.

"Благодаря использованию решения по мониторингу ABB Ability в рамках MNS Digital, клиенты получают исчерпывающую информацию о своих операциях, а данные теперь доступны с любого подключенного устройства", — отмечает Марко Телларини (Marco Tellarini), руководитель глобальной продуктовой группы бизнес-направления "Решения для распределения" подразделения "Электрооборудование". — "Система предназначена для минимизации простоя оборудования за счет уменьшения времени на идентификацию и устранение проблемы, что в результате повышает производительность установки и оптимизирует затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание".

Основываясь на десятилетнем опыте инноваций в сфере цифровых распределительных устройств, MNS Digital компании ABB представляет собой масшабируемое интеллектуальное НКУ на базе выдвижных модулей. В MNS Digital применяются интеллектуальные устройства с интерфейсом передачи данных для обеспечения удалённого управления, мониторинга и техобслуживания. Это позволяет оператору получить доступ к данным о процессе в реальном времени, используя возможности интеллектуальных устройств, "Интернета вещей" и облачные технологии. MNS Digital может подключаться к облачной платформе ABB Ability, локальной системе мониторинга и управления электроснабжением (SCADA или EMCS), к системе управления ABB 800xA и другим распределенным системам управления (DCS).

Для обеспечения надежного электроснабжения, ABB также предлагает инновационное распределительное устройство среднего напряжения — UniGear Digital, которое, как и привода ACS880, двигатели, устройства плавного пуска и система управления 800xA, поддерживает ABB Ability.

Компания: Компания АББ

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