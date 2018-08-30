Кубань получит порядка 5,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ и детских садов

Краснодарскому краю в 2018-2019 годы будет направлено 5,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ и детских садов. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам Медведева, в 2018 году в школы РФ пойдут 15 млн человек. В большинстве регионов образовательные учреждения готовы к новому учебному сезону.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в рамках мероприятия отметил, что 1 сентября школы региона примут 650 тысяч детей, это на 20 тысяч больше, чем в 2017 году. Из них почти 70 тысяч – первоклассники.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, общий объем финансирования строительства школ и детских садов составляет 5,7 млрд рублей. Кроме того, в 2019 году планируется увеличение субсидий за счет участия региона в федеральных программах.

На территории Краснодарского края к 2019 году планируют построить 20 школ. В 2017 году на Кубани создали около 9 тыс. новых мест в школах и детсадах. Губернатор одной из приоритетных задач в развитии отрасли образования ставит создание дополнительных школьных мест.

"Свет маяков"