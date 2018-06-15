ФИЦ и Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний подписали Соглашение о сотрудничестве

13 августа 2018 года Федеральный испытательный центр и Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в части выполнения совместных испытаний оборудования для электросетевого комплекса и подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО "ФИЦ" Владимир Харитонов и генеральный директор ЦКСИ Александр Белевич.

Соглашение предусматривает совместную деятельность по следующим ключевым направлениям:

Выполнение испытаний в соответствии с областью аккредитации Испытательного центра ООО "ЦКСИ" опор воздушных линий электропередачи классом напряжения до 220 кВ различного исполнения – металлических, железобетонных, комбинированных, композитных, а также другой продукции в рамках испытаний и аттестаций, проводимых ПАО "ФИЦ".

Совместное участие в учреждении и последующей деятельности Национальной ассоциации испытательных центров.

Генеральный директор ПАО "ФИЦ" Владимир Харитонов отметил, что взаимодействие компаний позволит эффективно разрабатывать и проводить испытания оборудования и конструкций для электросетевого комплекса на широкий спектр механических воздействий, таких как вибрации и сейсмические воздействия.