Филиал "Ивэнерго" присоединяет к электросетям новых потребителей

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электросетям компании за 7 месяцев 2018 года. В период с января по июль предприятием исполнено 620 договоров на общую мощность 12 МВт.

Наиболее активное технологическое присоединение (ТП) в области по-прежнему ведется в сфере индивидуального жилищного строительства: исполнено 464 договора. Выполняя обязательства по подключению энергопринимающих устройств заявителей, энергетики провели комплекс организационных и технических работ по техприсоединению семи объектов сельскохозяйственного назначения, 64 объектов коммунальной инфраструктуры (уличное освещение районных населенных пунктов) и ряд других объектов.

Кроме того, филиал выделил необходимую мощность и обеспечил электроснабжение 51 объектов малого и среднего бизнеса, одного образовательного и четырех медицинских учреждений, двух объектов религиозных организаций, двух административных зданий и трех садоводческих товариществ.

Среди наиболее значимых объектов техприсоединения: ВЛ-10 кВ для центра обслуживания п. Конохово Ивановского района, картофелехранилище в д. Губинская Пучежского района, детский сад в с. Решма Кинешемского района, ООО "ИК Ташир" (ТЦ РИО) в г. Иваново, производственно-складское здание ООО "Руспласт" в Ивановском районе, производственные цеха ООО "Девелопмент-Земля и Недвижимость" в г. Иваново, два многоквартирных дома в с. Ново-Талицы Ивановского района.

Выполняя свои обязательства по своевременному и в полном объеме технологическому присоединению к сетям промышленных и сельскохозяйственных объектов, жилья, объектов малого и среднего бизнеса Ивэнерго вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития Ивановской области.

Энергетики напоминают, получить информацию о технологическом присоединении объектов к сетям энергокомпании можно по бесплатному номеру Контакт-центра: 8-800-100-33-00 или по следующим телефонам: (4932) 26-88-88 в г. Иваново, (49343) 41-555 в г. Тейково, (49331) 3-08-58 в г. Кинешма. Направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно в Личном кабинете на сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" http://www.mrsk-cp.ru и на портале электросетевых услуг ПАО "Россети" https://портал-тп.рф/.

Также для удобства жителей функционирует Центр обслуживания потребителей в г. Иваново (ул. Крутицкая, 8/2), работающий по графику: понедельник - четверг - с 08-00 до 17-00, пятница - с 8-00 до 17-00 - только выдача готовых документов и интерактивное заочное обслуживание. Суббота и воскресенье - выходные дни. Пункты по работе с потребителями (ПРП) в г. Кинешма (ул. Желябова, 74 "г") и г. Тейково (ул. Шоссейная, 12) ведут прием посетителей с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 16-00. Суббота и воскресенье - выходные дни.