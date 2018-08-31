Главе "Дальспецстроя" предъявили ненужные кабели

29 августа Басманный райсуд Москвы на два месяца арестовал экс-директора главного военно-строительного управления (ГВСУ) №6 (бывший "Дальспецстрой") Юрия Волкодава. Основанием для этого послужило предъявленное ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, господин Волкодав нанес ущерб более чем на 104 млн руб., заключив контракты на закупку кабелей, которые не понадобились для достройки объектов космодрома Восточный.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении экс-директора ГВСУ №6 Юрия Волкодава Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило еще в июне этого года по материалам прокуратуры Восточного военного округа. Господин Волкодав вначале проходил по нему в статусе свидетеля, а затем стал подозреваемым. 27 августа его задержали, после чего предъявили обвинение.

По версии следствия, господин Волкодав, злоупотребив полномочиями начальника ГВСУ №6, с целью обогащения подконтрольного его родственникам АО "Цветлит" организовал закупки у компании кабельно-проводниковой продукции для достройки объектов космодрома Восточный и ряда объектов Минобороны РФ на Дальнем Востоке. При этом, считает обвинение, закупленная продукция "фактически не использовалась либо не входила в предмет изначально заключенного между ГВСУ №6 и компанией договора". Ущерб, нанесенный ГВСУ №6, составил 104 млн руб.

Защита, в свою очередь, отмечала, что сейчас эта сумма сократилась на 67 млн руб., которые по решению арбитражного суда заказчик взыскал с поставщика. "Никогда не совершал ничего противозаконного",— заявил суду обвиняемый Волкодав. По его словам, скрываться он никуда не собирается, так как до 2021 года в силу ранее занимаемой должности является невыездным. Обвиняемый и три его защитника просили ограничиться домашним арестом. О том же высказался прокурор. Однако судья отправила Юрия Волкодава в СИЗО.

По данным “Ъ”, сейчас СКР проверяет бывшего начальника ГВСУ №6 на причастность к совершению еще нескольких преступлений коррупционной направленности, связанных в том числе с закупкой материалов для Восточного и самими строительными работами на космодроме.

Следует напомнить, что в июне этого года, побывав в Хабаровске, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что трудности "Дальспецстроя", а затем ГВСУ №6 (его долги оцениваются в 57 млрд руб.) связаны с системными проблемами, а те — с откровенными просчетами и злоупотреблениями его руководителей.

Коммерсант