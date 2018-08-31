Греческий остров Тилос переходит на 100% возобновляемой энергии

До конца 2018 года Тилос, один из островов Греции, первым в Средиземном море полностью перейдет на возобновляемые источники энергии: ветер и солнце. Сейчас на территории курорта устанавливают ветротурбину мощностью 800 кВт.

Этим летом техники провели финальные испытания новой системы, которая будет обеспечивать энергопотребности курорта благодаря аккумуляторам, которые будет заряжать ветротурбина и солнечная электростанция.

"Инновация программы заключается в особых электробатареях, — пояснил менеджер проекта Спирос Алиферис. – Батареи будут хранить энергию, произведенную с помощью солнца и ветра, и отдавать ее в периоды интенсивного потребления в пиковый туристический сезон – для поддержания стабильности электроснабжения".

На данный момент остров получает электроэнергию через проложенный по морскому дну кабель с соседнего острова Кос, где работает электростанция на мазуте. Зимой на Тилосе живет около 400 человек, тогда как летом их количество увеличивается почти в 7,5 раза за счет туристов, создавая чрезмерную нагрузку на энергосеть.

Для запуска TILOS осталось провести модернизацию сети путем установки в каждом жилом и коммерческом здании "умных" счетчиков, которые будут рассчитывать периоды пиковой нагрузки.

Основное финансирование проекта в сумме 11 млн евро(общая стоимость – 13,7 млн евро) обеспечил Евросоюз.

Как отмечают в Европейской комиссии, Тилос может стать хорошим примером для других небольших островов ЕС, которые имеют ограниченный доступ к материковой энергосети.

Finance.ua