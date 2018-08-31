Изменения в разделе "НОВОСТИ" на портале RusCable.Ru

С 31 августа на портал RusCable.Ru обновляет свою ленту новостей. Количество публикуемых материалов расширится по отраслям, имеющим прикладное значение в поставках кабельно-проводниковой продукции. Посещаемость раздела сейчас одна из самых высоких на всем ресурсе. Каждый день публикуется до 100 новостей отрасли, а среднее число просмотров одной равно примерно 800. Всего в базе раздела 145 400 новостей на сегодняшний день.

Один из старейших разделов центрального информационного ресурса кабельной промышленности, который в этом году отметит 19-й день рождения, "Новости" претерпевает серьезные изменения. От существующих разделов "В мире", "Россия", "Новости компаний", "Новости портала", "РОССЕТИ, МРСК, ФСК ЕЭС", "Энергетика", "Минэнерго", "РНК СИГРЭ", "Анонсы", "Выставки", "Эксклюзив" останется только три.

С 31 августа концепция подбора новостей сменится в сторону "действия", о котором повествует тот или иной материал. Например, в новом разделе "Наука" будут размещаться все новости, касающиеся исключительно событий научной сферы – открытия, достижения, изобретения, преимущественно теоретические. А раздел "Инновации" расскажет о ноу-хау, проверенных в работе на практике.

Но главным изменением будет не столько смена названий рубрик, сколько расширение областей повествования. Если ранее новостная лента рассказывала в основном о новостях энергетики, то с сентября 2018 года на RusCable.Ru можно будет узнать и о других отраслях, активно потребляющих кабельно-проводниковую продукцию, а именно:

- атомная промышленность

- горнодобывающая промышленность

- строительство

- нефтегазовая промышленность

- электроэнергетика

- металлургия

- транспорт

- телекоммуникация (связь)

- машиностроение

- ВПК (военно-промышленный комплекс)

- кабельная промышленность

- материалы для КПП

- электротехника

Раздел "Новости" является главным контентообразующим разделом портала RusCable.Ru. Работа пресс-службы портала славится оперативностью поиска и размещения информации. С нами вы знаете больше и раньше других. Оставайтесь с RusCable.Ru и Вы не пропустите главного.



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