К электрическим сетям "Оренбургэнерго" подключены новые объекты нефтегазового сектора

В августе специалисты Центрального производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" завершили работы по подключению к электрическим сетям подстанции, распределительного пункта и воздушной линии электропередачи, принадлежащих нефтегазовой компании и обеспечивающих электроснабжение скважин Восточного участка нефтегазового месторождения в Оренбургском районе.

Для выполнения условий договора на технологическое присоединение, энергетики провели реконструкцию собственных сетей. Чтобы подключить новые объекты заявителя суммарной мощностью 14,24 МВт, специалисты "Оренбургэнерго" выполнили переустройство воздушной линии напряжением 110 кВ "Пугачевская – Аэропорт" с установкой двух опор 110 кВ. Все работы были завершены заблаговременно. Как только от нефтяников поступила информация о готовности, энергетики включили объекты в сеть.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго". За 8 месяцев 2018 года в филиал "Оренбургэнерго" поступило 1978 заявок на технологическое присоединение общей мощностью 161,8 МВт, заключено 1557 договоров на 112,6 МВт и фактически включено в сеть 1084 новых объектов суммарной мощностью 115,9 МВт.

