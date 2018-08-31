Кинешемские электрические сети "Ивэнерго" готовят энергообъекты к осенне-зимнему периоду

В производственном отделении "Кинешемские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" подвели промежуточные итоги выполнения ремонтной программы за 7 месяцев текущего года и подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 гг.

С начала года специалисты производственного отделения отремонтировали 280,9 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения, произвели замену 247 опор на ВЛ 0,4-10 кВ, выполнили ремонт 101 трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка более 175 га трасс ВЛ.

Выполненные работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов, расположенных в Кинешемском, Заволжском, Лухском, Вичугском, Пучежском, Юрьевецком районах области.

На подстанциях "Мухортово" Кинешемского района и "Лух" Лухского района осуществлена замена масляных выключателей на вакуумные, которые отличаются пожаро- и взрывобезопасностью, отсутствием шума при операциях, высокой коммутационной износостойкостью и повышенной степенью надежности. Модернизированное оборудование подстанций обеспечивает более надежную, эффективную работу и экологическую чистоту подстанций.

Кроме этого, в ПО "Кинешемские электрические сети" на подстанции "Родники" произведена замена 2 трансформаторов напряжения 110 кВ и 2 трансформаторов напряжения 6 кВ. Всего на подстанциях ПО "КЭС" выполнен капитальный ремонт 34 масляных выключателей, 38 разъединителей, 3 отделителей и 3 короткозамыкателей.

Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду продолжаются во всех трех производственных отделениях филиала "Ивэнерго". Своевременная реализация ремонтной программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию оборудования в период нестабильных погодных условий, низких температур, обеспечить надежное электроснабжение потребителей Ивановской области и снизить потери электроэнергии в сетях.