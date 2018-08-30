На Производстве сплавов цветных металлов запустили в работу коротко-барабанную печь

В филиале "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) после планового ремонта запущена в работу коротко-барабанная печь итальянского производства Engitec Technologies (Италия). Монтажники заменили футеровку – внутренний изоляционный слой. Стоимость работ составила порядка 2,5 млн рублей.

Для футеровки используется специальный огнеупорный кирпич двух видов: шамотный и хромомагнезитовый. Хромомагнезитовый кирпич контактирует непосредственно с расплавом, поэтому обладает высокой химической устойчивостью и огнеупорностью. Шамотный кирпич укладывают нижним слоем для теплоизоляции, он отличается не только высокой огнестойкостью и прочностью, но и способностью аккумулировать тепло. Благодаря ему обеспечивается более равномерный прогрев и стабильность температуры, тепло не теряется, а расходуется на проплав шихты.

Напомним, что в коротко-барабанных печах температура нагревается до 1200 градусов и при их вращении образуется продукт с содержанием свинца 90%. Далее свинец очищается на участке рафинирования с получением марок С0 и С1.

АО "Уралэлектромедь" с 2015 выпускает чистый свинец по безотходным технологиям. Над печами раскрыт специальный купол – аспирационный зонт. Его задача: ограничивать распространение паров металла в цехе и не допустить их попадания за пределы производства.

Производственная мощность филиала ПСЦМ составляет до 20 тыс. тонн рафинированного свинца в год, что позволяет предприятию войти в число крупнейших производителей этого металла в России. Сырьевой основой производства (порядка 75%) служат свинцовые кеки, содержащие до 40% свинца. Это промежуточные продукты, образующиеся при переработке цинкового концентрата, а также пылей медеплавильных заводов УГМК. Также предприятие перерабатывает лом аккумуляторных батарей, поставляемых предприятиями холдинга и сторонними организациями.