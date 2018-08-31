На мировом рынке меди наблюдается избыток предложения

По оценкам World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в первой половине 2018 г. глобальное производство рафинированной меди составило 11,68 млн. т, что на 2% превышает показатель аналогичного периода годичной давности. Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом отмечен в Китае и Чили.

В то же время, мировое потребление увеличилось только на 0,3% до 11,57 млн. т. Увеличение спроса на медь в Китае на 5% по сравнению с первыми шестью месяцами 2017 г., до 5,98 млн. т и в Евросоюзе — на 3,6%, до 1,73 млн. т было компенсировано спадом в других регионах.

Добыча меди в концентрате, как отмечает WBMS, прибавила в январе-июне 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года благодаря вводу в строй новых мощностей в ряде стран и отсутствию трудовых конфликтов в Чили. Ее объем составил около 10,1 млн. т.

Таким образом баланс на мировом рынке меди сводится с небольшим избытком предложения — около 114 тыс. т по сравнению с 61 тыс. т по итогам всего 2017 г.

Несколько иную оценку сложившейся в отрасли ситуации дает International Copper Study Group (ICSG). По ее данным, за первые пять месяцев текущего предложение рафинированной меди превысило спрос только на 20 тыс. т. Причем потребление расширяется более высокими темпами, чем производство.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"