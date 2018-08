Прорабатывается схема финансирования проектов строительства магистральных ЛЭП протяженностью 1 300 км в Бразилии

Бразильская компания EDP-Energias do Brasil (дочерняя компания Energias de Portugal EDP), прорабатывает схему финансирования четырех проектов сооружения магистральных ЛЭП общей протяженностью около 1 300 км, на реализацию которых потребуются инвестиции в объеме около $ 805 млн в течение следующих пяти лет.

Начата реализация первого проекта, включающего в себя строительство ЛЭП протяженностью 113 км в штате Espirito Santo. Лицензия на этот проект была получена по результатам тендера, проведенного Федеральным правительством в октябре 2016 г. Остальные три проекта, победившие в государственных тендерах, проведенных в 2017 г., находятся в процессе получения экологических лицензий. Проектами предусмотрено строительство ЛЭП: Santa Catarina – Rio Grande do Sul протяженностью 485 км; São Paulo – Minas Gerais протяженностью 375 км и ЛЭП в штате Maranhão протяженностью 324 км. Все проекты планируется завершить в 2020- 2022 гг.

EDP-Energias do Brasil планирует, что часть проектов будет профинансирована Национальным банком экономического развития (Brazilian Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES) или Национальным банком экономического и социального развития (National Bank for Economic and Social Development) и Северо-Восточным банком Бразилии (Banco do Nordeste do Brasil SA, BNB), а часть – за счет промежуточных кредитов коммерческих банков и выпуска инфраструктурных облигаций. Компания также предоставит ежегодное субсидирование для проектов в размере $ 129 млн в рамках 30-летних концессионных договоров на эксплуатацию и техническое обслуживание новых ЛЭП (operation and maintenance, O&M). EDP-Energias do Brasil рассчитывает, что соотношении собственных и заемных средств на финансирование проектов составит 70:30.