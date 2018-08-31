РМК запустила в работу новое конвертерное отделение завода Карабашмедь

Медеплавильный завод "Карабашмедь" (г. Карабаш, Челябинская область, входит в Группу "Русская медная компания") запустил в работу первый из трех новых конвертеров, установленных в рамках масштабной модернизации химико-металлургического комплекса предприятия. Пуск оборудования состоялся 30 августа во время рабочей поездки губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина в Карабашский городской округ.

Инвестиции в строительство нового конвертерного отделения составили 1,1 млрд рублей. Подготовка цеха и монтаж нового оборудования велись поэтапно с октября 2017 года в условиях действующего производства. На участке установлены три конвертера Kumera емкостью по 150 т каждый. Управление оборудованием будет автоматизировано и позволит четко контролировать все ключевые технологические параметры. Они помогут ускорить производственный процесс на 25% и снизить нагрузку предприятия на окружающую среду.

Комментирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский: "Карабашу повезло, потому что у него есть понятная стратегия развития округа, на его территории работает стабильное градообразующее предприятие, которое создает рабочие места, внедряет наилучшие доступные технологии в области производства меди. РМК является примером успешной компании, которая вместе с ростом технологических компетенций и рыночной доли строит свою стратегию вместе с территорией и городом, в котором сосредоточен один из ее ключевых активов. Мы видим, как сокращаются выбросы, какой эффект имеют природоохранные мероприятия, которые параллельно с технологическим развитием реализует РМК".

Комментирует президент РМК Всеволод Левин: "С 2004 года мы инвестировали более 18 млрд рублей в модернизацию завода "Карабашмедь". Производительность предприятия за эти годы выросла в три раза, при этом объем выбросов сократился более чем в 20 раз. Мы устанавливаем новое оборудование, увеличиваем мощности и одновременно сокращаем нагрузку на экологию. Вместе с развитием производства мы инвестируем в повышение качества жизни населения Карабаша. В 2017 году мы открыли многофункциональный спортивный комплекс "Металлург", летом 2019 года начнет работу современный торгово-развлекательный центр, идет проектирование других новых социально значимых объектов. Мы заинтересованы в продолжении работы в Карабаше и будем сотрудничать с округом как в производственной, так и социальной сферах".

В новом конвертерном отделении будет работать мощная система газоочистки. За счет оснащения оборудования газоплотными и аспирационными напыльниками удастся полностью нейтрализовать отходящие газы металлургического производства, в том числе низовые газы и газы, образующиеся при повороте конвертера. Эти выбросы будут улавливать и направлять в электрофильтр и далее – на утилизацию в сернокислотный цех предприятия. За счет новой системы газоочистки также будет исключен вынос пыли в цеховое пространство. В комплексе это позволит улучшить условия труда рабочих и снизить нагрузку производства на окружающую среду. В полном объеме газоочистка конвертерного участка завода "Карабашмедь" заработает в 2019 году, когда будут запущены все три новых конвертера Kumera.

В результате очередного этапа масштабной программы модернизации ЗАО "Карабашмедь" увеличит мощность производства на 25% по сравнению с 2017 годом – до 150 тыс. тонн черновой меди в год (в том числе 130 тыс. тонн из минерального сырья).

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"