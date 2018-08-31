Системный оператор обеспечил режимные условия для проведения испытаний и ввода в работу двух новых энергоблоков Казанской ТЭЦ-1

Филиалы АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги" (ОДУ Средней Волги) и "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан" (РДУ Татарстана) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу двух парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 236 МВт Казанской ТЭЦ-1 АО "Татэнерго".

Торжественный запуск новых энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 состоялся 29 августа 2018 года. В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, Председатель Правления АО "СО ЕЭС" Борис Аюев, директор Филиала АО "СО ЕЭС" РДУ Татарстана Андрей Большаков, руководители энергокомпаний Республики Татарстан.

На торжественной церемонии пуска новых ПГУ Казанской ТЭЦ-1 Борис Аюев отметил: "Запуск в работу новых ПГУ – яркое свидетельство того, что руководство Республики Татарстан и "Татэнерго" в полной мере учитывают требования времени и активно применяют современные технологии для повышения эффективности работы. Мне приятно осознавать, что специалисты РДУ Татарстана выступают их верными соратниками, проявляют себя как надежные партнеры в вопросах развития регионального энергокомплекса".

Строительство ПГУ Казанской ТЭЦ-1 осуществлялось с июня 2016 года в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ). В состав каждой ПГУ входят газотурбинная установка производства General Electric мощностью 77 МВт, паровая турбина производства АО "Уральский турбинный завод" установленной мощностью 41 МВт и котел-утилизатор, изготовленный ОАО "ЭМАльянс". В рамках проекта также реализована схема выдачи мощности новых энергоблоков, предусматривающая монтаж закрытого распределительного устройства 110 кВ, строительство двух кабельных линий 110 кВ Казанская ТЭЦ-1 – Южная 3,4, а также оснащение энергообъектов микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, устройствами передачи аварийных сигналов и команд.

Заключительным этапом проекта стали испытания ПГУ с включением новых объектов генерации в сеть для проверки их готовности к промышленной эксплуатации. В соответствии с программой испытаний осуществлялось тестирование ПГУ в различных эксплуатационных режимах. Энергоблоки непрерывно работали с номинальной нагрузкой в течение 72 часов, минимальной нагрузкой в течение восьми часов, определялись маневренные характеристики энергоблоков (скорости набора/сброса нагрузки), а также проводились 10 автоматических пусков ГТУ. Дополнительно были проведены испытания по определению готовности новых энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 к участию в общем первичном регулировании частоты и устойчивой работе при выделении энергоблоков на изолированную нагрузку.

В процессе проектирования и строительства ПГУ Казанской ТЭЦ-1 специалисты Системного оператора принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании, проектной документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Сетевая компания". Они также участвовали в разработке программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр РДУ Татарстана.

В ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу нового генерирующего оборудования Казанской ТЭЦ-1 специалисты ОДУ Средней Волги и РДУ Татарстана выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Республики Татарстан с учетом мощности новых объектов генерации, а также расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания в прилегающей электрической сети, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики Казанской ТЭЦ-1 и электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности теплоэлектроцентрали.