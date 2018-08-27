ХКА поздравляет с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Уважаемые партнеры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Ваш высокий профессионализм, надежность и выносливость являются гарантией успешного решения масштабных задач, стоящих перед отраслью и экономикой в целом.

Топливно-энергетический комплекс является одним из драйверов развития кабельной промышленности.

Мы очень ценим наши партнерские отношения, построенные на взаимном доверии и открытости.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, больших успехов и неиссякаемых запасов! Пусть удача будет неизменной спутницей ваших начинаний, родные окружают вас заботой, а дом будет полной чашей!



Коллектив Холдинга Кабельный Альянс