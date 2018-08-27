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Новости компаний

ХКА поздравляет с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

ХКА поздравляет с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

31 августа 2018, 18:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

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Уважаемые партнеры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Ваш высокий профессионализм, надежность и выносливость являются гарантией успешного решения масштабных задач, стоящих перед отраслью и экономикой в целом.

Топливно-энергетический комплекс является одним из драйверов развития кабельной промышленности.

Мы очень ценим наши партнерские отношения, построенные на взаимном доверии и открытости.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, больших успехов и неиссякаемых запасов! Пусть удача будет неизменной спутницей ваших начинаний, родные окружают вас заботой, а дом будет полной чашей!

Коллектив Холдинга Кабельный Альянс

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Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

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