ЗЭТО – промышленный лидер Псковской области

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения ведущих промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа "Предприятие года – 2018", организованный газетой "Деловой Петербург" при поддержке Полпредства президента РФ по Северо-Западному федеральному округу и в партнерстве с Высшей школой экономики в Петербурге.

В этом году при формировании рейтинга "Деловой Петербург" впервые вышел за пределы Санкт–Петербурга и Ленинградской области, назвав лучшие промышленные предприятия в каждом из 11 субъектов СЗФО, при этом отказавшись от отраслевого принципа и учитывая объективные показатели роста выручки, активов, прибыли и производительности труда.

В церемонии награждения приняли участие более 100 промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа.

Завод электротехнического оборудования ЗАО "ЗЭТО" – один из ведущих производителей электротехнического оборудования для открытых и закрытых распределительных устройств, электрических станций и подстанций признан лучшим в номинации "Промышленный лидер Псковской области".

Диплом за победу в номинации вручила первый заместитель председателя государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Васильева Ирина Петровна.