40 млн руб. направлено с начала года на ремонт энергообъектов в ленинградском энергорайоне

Более чем на 100 % выполнен план семи месяцев текущего года ремонтной программы в Ленинградском филиале ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети"). С начала года в зоне функциональной ответственности филиала (пять раотремонтированы 39 трансформаторных подстанций и свыше 140 км ЛЭП высокого класса напряжения.

В ходе подготовки к осенне–зимнему периоду специалисты Ленинградского филиала выполнили капитальный ремонт энергооборудования на подстанции 110 кВ "Моревская", 39 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, заменили порядка 1532 изоляторов. Энергетики капитально отремонтировали более 140 км воздушных линий различного класса напряжения. Проведена большая работа по расчистке трасс от древесно-кустарниковой растительности на площади 39 га.

На реализацию данных мероприятий с начала года направлено свыше 40,4 млн руб.

Все мероприятия, реализуемые в рамках ремонтной кампании, призваны обеспечить надежный уровень электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных предприятий и жителей населенных пунктов Ленинградского, Кущевского, Ейского, Щербиновского и Староминского районов.

– Ремонтная программа, которая стартовала в марте, выполняется в строгом соответствии с графиком, а по некоторым позициям даже с ее опережением. Всеми необходимыми материалами мы обеспечены, – отметил директор Ленинградского филиала Роман Шеблаков.

Согласно утвержденному плану годовой бюджет ремонтной программы на 2018 год в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети составляет более 66 миллионов рублей.