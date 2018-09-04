Более 200 линий уличного освещения построят в Подольске

В городском округе Подольск планируют построить более 200 новых линий уличного освещения в рамках проекта "Светлый город" по обращениям граждан, сообщается на сайте администрации Подольска со ссылкой на сайт правительства Подмосковья.

"В Подольске планируют построить более 200 новых линий уличного освещения в рамках проекта "Светлый город" по обращениям граждан Из них наибольшее количество в самом Подольске – 105, в микрорайоне Климовск – 40, в микрорайоне Стрелковский – 27", - говорится в сообщении.

Всего в 2018 году в Московской области на муниципальных территориях запланировано установить или заменить на энергоэффективные фонари около 22 тысяч точек наружного освещения. Основная часть завершения работ по строительству новых линий и замене неэффективных светильников запланирована на сентябрь-октябрь.

При выборе адресов, где будут устанавливать новые фонари, учитывалось в первую очередь мнение жителей. Так, из 22 тысяч новых точек освещения порядка 5 тысяч фонарей планируется установить и модернизировать во дворах, еще около 12 тысяч – на улицах населенных пунктов.

ИА "Подмосковье"