На Кировской ТЭЦ-5 завершается подготовка к зиме

"Т Плюс" завершает подготовку Кировской ТЭЦ-5 к отопительному сезону. В этом году на обновление оборудования станции энергетики направили более 210 миллионов рублей.

Одни из самых трудоемких работ прошли на котле первого из трех энергоблоков. Ремонтные службы заменили восемь секций его трубчатого воздухоподогревателя, вес каждой из которых составляет почти 6 тонн. На аналогичном оборудовании второго энергоблока энергетики обновили боковые панели ограждения переднего газохода весом 51 тонну.

Сейчас завершаются ремонты на третьем энергоблоке ТЭЦ-5, он будет включен в работу 14 сентября. После чего станция заработает на полную мощность.

"Наша задача повысить надежность работы оборудования станции и обеспечить бесперебойное тепло и электроснабжение города. - отмечает главный инженер Кировского филиала "Т Плюс" Алексей Тупоногов. – До включения отопления осталось уже не так много, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ТЭЦ-5 будет хорошо подготовлена к несению зимних нагрузок".

