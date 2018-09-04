Под Новосибирском запустили участок федеральной трассы за 1,7 млрд руб.

Часть дороги открылась после реконструкции в Новосибирской области, теперь для жителей близлежащих населенных пунктов путь до регионального центра стал быстрей.

10,4 км реконструированной трассы Р254 "Иртыш" в Коченевском районе — один из самых напряженных участков сети федеральных дорог в Новосибирской области, заявил на церемонии открытия объекта врио губернатора региона Андрей Травников.

Через этот участок идет самый большой грузопоток, и появление качественной дороги важно для Новосибирского бизнеса и транзитных грузоперевозчиков, так как мы как крупный транспортный узел заинтересованы в том, чтобы они перемещались безопасно и комфортно, — цитирует Травникова ТАСС.

Глава региона также отметил, что теперь жители пос. Коченево смогут доезжать до Новосибирска быстрее.

Стоимость дороги, по данным подрядчика работ, компании "Новосибирскавтодор", составляет 1,7 млрд руб. Особенность объекта — в том, что это самый протяженный участок, выполненный из цеметобетона, при этом его стоимость примерно в 2,5 раза меньше аналогичных по стране.

ДК Екатеринбург