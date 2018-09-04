Подкомитет D1 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ

С 27 по 29 августа 2018 года представители Подкомитета D1 Российского национального комитета СИГРЭ приняли участие в ряде мероприятий 47-ой Сессии СИГРЭ.

Подкомитет D1 РНК СИГРЭ по тематическому направлению "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" создан на базе завода "Изолятор" (фирменное наименование — ООО "Масса"), как постоянно действующий коллегиальный рабочий орган, подотчетный Техническому комитету РНК СИГРЭ. Компании "Изолятор" предоставлен статус "Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ", срок соглашения составляет пять лет с 11.02.2016 по 10.02.2021 гг. Руководит Подкомитетом D1 председатель совета директоров компании "Изолятор", доктор технических наук Александр Зиновьевич Славинский. Сфера деятельности подкомитета D1 — вопросы теоретических исследований в области электроизоляционных материалов и их применения в высоковольтном оборудовании.

26-31 августа в парижском Дворце Конгрессов (Palais des Congres) прошло крупнейшее международное мероприятие в области энергосистем — 47-ая Сессия СИГРЭ. В мероприятии приняло участие более 3500 делегатов и представителей мировых энергетических компаний, научно-исследовательских организаций, регулирующих структур, производителей оборудования и материалов для электроэнергетики, проектных институтов и высших учебных заведений. Участниками деловой программы Сессии стали и представители Подкомитета D1 РНК СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики".

Делегацию Подкомитета D1 РНК СИГРЭ из специалистов ведущих отраслевых организаций страны возглавил председатель Совета директоров, Представитель России в Исследовательском комитете (Study Committee) D1 СИГРЭ (ИК D1 СИГРЭ), руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, доктор технических наук Александр Славинский.

Среди делегатов от Подкомитета D1 РНК СИГРЭ:

Александр Славинский – председатель Совета директоров компании "Изолятор", Представитель России в ИК D1 СИГРЭ.

Иван Панфилов – коммерческий директор, первый заместитель генерального директора компании "Изолятор".

Владимир Устинов – заместитель директора по качеству компании "Изолятор", координатор Подкомитета D1 РНК СИГРЭ.

Марсель Гарифуллин – профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО "КГЭУ", Казань

Владимир Козлов - профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО "КГЭУ", Казань

Ирина Давиденко - д.т.н. профессор УрФУ им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.

Валерий Русов – главный инженер ООО "Димрус", Пермь.

Сергей Самойленко – генеральный директор ЗАО "СуперОкс", Москва

Александр Кононенко - начальник управления диагностики и испытаний электротехнических элементов АС и ЯУ АО "НИИП", Лыткарино (Московская область).

На полях Сессии СИГРЭ состоялся ряд деловых встреч с представителями ведущих мировых электросетевых компаниях и электротехнических предприятий, а также с руководством Исследовательских комитетов СИГРЭ.

27 августа Александр Славинский принял участие в деловой встрече руководителей национальных комитетов СИГРЭ России и Индии. Председатель Правления ПАО "ФСК ЕЭС", Председатель Российского национального комитета СИГРЭ Андрей Муров и руководитель Индийского национального комитета СИГРЭ, Председатель Power Grid Инду Шекхар Джа ((I. S. Jha)) обсудили сотрудничество двух стран по линии международной организации.

В рамках 47-й Сессии СИГРЭ в Париже компания "Изолятор" - базовое предприятие Подкомитета D1 РНК СИГРЭ и компания Mehru Electrical & Mechanical Engineers (P) Ltd. (Индия) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта создания совместного предприятия (СП) по организации на территории Индии производства высоковольтных вводов высокого напряжения с твердой RIP-изоляцией.

Александр Славинский также принял участие в рабочей встрече руководства ПАО "ФСК ЕЭС" и государственной электросетевой корпорации Вьетнама EVN NPT, где обсуждалось текущее взаимодействие в рамках Меморандума о взаимопонимании между ФСК ЕЭС и EVN NPT, подписанного во время визита российской делегации во Вьетнам в августе 2017 года.

Александр Славинский и Владимир Устинов приняли участие в учебных сессиях -обучающих программах по тематическим направлениям ИК D1 "Руководство по корректировке характеристик изоляторов в условиях загрязнения, увлажнения и высотности над уровнем моря".

28 августа по тематике ИК D1 СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" на Сессии было заслушано 40 докладов по трем предпочтительным темам.

ПТ1: Системы изоляции HVDC



Методы измерений для проверки моделирования электрических полей;

Новая диагностика для технического обслуживания;

Опыт и требования к новым методикам и стандартам испытаний;

Компактные изоляционные системы (постоянного и переменного тока).

Новые нагрузки, например, от силовой электроники;

Оборудование, работающее с повышенными нагрузками, например, компактные применения;

Материалы с меньшей степенью воздействия на окружающую среду.

Опыт и добавленная стоимость из систем оперативного мониторинга;

Надежность оборудования и систем для испытания, мониторинга и диагностики;

Углубленная оценка состояния.

ПТ2: Материалы и старениеПТ 3: Тестирование, мониторинг и диагностика

По ИК D1 СИГРЭ на постер-сессии от России представлено три доклада:

"Использование оптической спектроскопии для контроля качества минеральных трансформаторных масел". Авторы доклада, члены Подкомитета D1 РНК СИГРЭ: профессор кафедры ЭСиС М.Ш. Гарифуллин и профессор кафедры ЭСиС В.К. Козлов (КГЭУ);

"Совершенствование оценки DGA по критерию предельно допустимых концентраций газов и скорости их роста". Доклад представила член Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, д.т.н. профессор И.В. Давиденко (УрФУ им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина). Соавторы доклада А.Н. Моисейченков, К.В. Овчинников (УрФУ им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина), член Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, к.х.н., В.В. Бузаев, В. Л. Пелымский (ПАО "Россети");

"Оценка состояния бумажной изоляции силовых трансформаторов в зависимости от содержания метанола, растворенных в трансформаторном масле". Доклад представил Francesco Sciocchetti (CAMLIN, Italy). Автор д.т.н., Л. А. Дарьян (ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС"). Соавторы доклада А. В. Максимченко (ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС"), Р.М. Образцов, Л.Х.Ле (Ханойский энергетический университет, Вьетнам).

Научным сообществом Уральского федерального университета (УрФУ) и Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) на постер-сессии D1 "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" были представлены результаты исследований, направленных на повышение точности и скорости диагностирования технического состояния силовых трансформаторов. Зарубежным коллегам были представлены экспертная система по оценке технического состояния трансформаторов на основе анализа растворенных в нем газов (Ирина Давиденко, УрФУ) и возможности использования оптической спектроскопии для контроля состояния изоляции трансформатора (Владимир Козлов, КГЭУ). К результатам изысканий российских ученых проявило интерес множество участников и гостей постер-сессии.

28 августа состоялось дискуссионное заседание, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проблематикой Предпочтительных тем ИК D1 СИГРЭ.

Каждая дискуссия объединила большое число экспертов электроэнергетики из разных стран, которые имели возможность не только представить коллегам результаты своих научных изысканий, но и получить от них конструктивные предложения по дальнейшей проработке поднятых тем, а также узнать о результатах аналогичных исследований в других странах. Представители Подкомитета D1 РНК СИГРЭ приняли участие в дискуссионном заседании по докладам ИК D1 СИГРЭ.

29 августа также состоялось заседание ИК D1 СИГРЭ. С отчетами о работе консультативных и рабочих групп выступили председатели JWG и WG групп. Представители Подкомитета D1 РНК СИГРЭ приняли участие в заседании ИК D1 СИГРЭ в качестве гостей.

В ходе заседания Александр Славинский и Председатель ИК D1 СИГРЭ Ральф Питч обменялись мнениями о перспективах развития взаимодействия. Александр Славинский проинформировал Р. Питча о работе Подкомитета D1 в России, основных достижениях российских специалистов, а также обсудил вопрос по организации проведения Коллоквиума в Москве. Александр Славинский проинформировал Р. Питча о достигнутых договоренностях с ИК А3 по вопросу совместного проведения Коллоквиума в Москве в 2023 году.



Помимо этого, в рамках 47-ой Сессии СИГРЭ прошла техническая выставка, в которой приняли участие более 300 экспонентов из 33 стран. Представитель Подкомитета D1, коллективный член РНК СИГРЭ ЗАО "СуперОкс" представила на выставке уникальные решения для электроэнергетики: ВТСП токоограничивающее устройство, разработанное на базе ключевого продукта компании – ВТСП-провода второго поколения.

Общим итогом работы делегации Подкомитета D1 РНК СИГРЭ на 47-й Сессии СИГРЭ и всех состоявшихся встреч стали: расширение международных связей по научно-техническому обмену, результативный диалог по актуальным вопросам развития мировой электроэнергетики, формирование договоренностей и планов дальнейшего сотрудничества по направлениям деятельности Исследовательского комитета D1.

С подробным отчетом об участии в работе 47-й Сессии СИГРЭ и заседаниях Исследовательского комитета D1 "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" можно будет ознакомиться в отчете, который будет подготовлен и размещен на сайте РНК СИГРЭ.