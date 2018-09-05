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Инвестиции (проекты)

3 млрд руб потратят на установку систем безопасности Крымского моста

3 млрд руб потратят на установку систем безопасности Крымского моста

5 сентября 2018, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ-2014

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Крымский мост планируется оснастить системами обеспечения транспортной безопасности, которые будут установлены единственной компанией, подавшей заявку на соответствующий тендер.

Об этом сообщило в среду РИА Новости со ссылкой на информацию, размещенную на портале госзакупок. Подрядчиком выступит компания "С-ДСУ 111", с которой заключит договор Управление ведомственной охраны Минтранса РФ. Как отмечается в сообщении, тендер был анонсирован в минувшем месяце, однако соответствующая требованиям заявка поступила только от одного участника — "С-ДСУ 111".

Стоимость контракта составила 2,98 миллиарда рублей. Согласно тендерной документации, победитель конкурса обязуется завершить все работы по установке систем транспортной безопасности до 20 ноября следующего года.

Строительство.RU

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