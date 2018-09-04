3 тысячи новых абонентов подключены к сетям в юго-западном энергорайоне

С начала 2018 года Юго-Западный филиал ПАО "Кубаньэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") присоединил 3,2 тысяч новых потребителей. Общая мощность подключенных объектов превысила 54,4 MВт.

Всего с начала года от потребителей юго-западного энергорайона поступило более 4,5 тысяч заявок на технологическое присоединение на общую мощность 213 MВт.

– Более четырех тысяч заявок на присоединение к электрическим сетям поступило от физических лиц. Это так называемые "потребител и льготной категории", мощность энергопринимающих устройств которых не может превышать 15 кВт. 342 заявки поступило от предпринимателей малого и среднего бизнеса, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

Для удобства потребителей в зоне ответственности Юго-Западного филиала Кубаньэнерго действуют центры и пункты по работе с потребителями. Подразделения функционируют по принципу "единого окна". Здесь граждане могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на техприсоединение, подать жалобу или обращение, а также оставить письменное обращение о получении дополнительных электросетевых услуг. Также потребители смогут найти информацию по вопросам технологического присоединения на сайте ПАО "Кубаньэнерго" www.kubanenergo.ru.

Телефон горячей линии ПАО "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.