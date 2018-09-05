Чилийская Codelco рассчитывает на рост производства и потребления меди

Чилийская государственная компания Codelco, крупнейший по величине производитель меди в мире, по итогам первой половины текущего года получила 813 тыс. т металла в концентрате, превысив показатель аналогичного периода годичной давности на 2%.

С учетом миноритарных долей в других активах, объем производства Codelco составил за шесть месяцев 875 тыс. т. Благодаря повышению мировых цен на медь доналоговая прибыль компании достигла $1,235 млрд., прибавив 25% по сравнению с первой половиной 2017 г.

По словам генерального директора Codelco Нельсона Писарро, по итогам текущего года компания планирует получить около 1,7 млн. т меди. Как считает глава Codelco, глобальный спрос на этот металл будет продолжать рост несмотря на отдельные краткосрочные проблемы, в частности, торговую войну между США и Китаем.

В ближайшие десять лет Codelco инвестирует $39 млрд. в продление срока функционирования действующих рудников и ввод в хозяйственный оборот новых залежей, что должно компенсировать сокращение производства из-за истощения крупнейших месторождений и снижения уровня содержания меди в руде.

Всего, по оценкам чилийской Государственной комиссии по меди (Cochilco), в течение ближайших десяти лет объем инвестиций в горнодобывающую отрасль страны составит $65,75 млрд. Эти средства будут направлены на реализацию 44 проектов. Крупнейшими инвесторами выступят Codelco, Teck Resourses, BHP, кроме того, $5,9 млрд. будет вложено в два литиевых, три медных и один золотой проект компаний SQM, Gold Fields и Antofagasta Minerals.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"