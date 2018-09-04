ООО "ААЭМ" получило лицензию на право проектирования и конструирования ядерных установок

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала ООО "ААЭМ" лицензию на право проектирования и конструирования ядерных установок (атомных станций). Срок действия лицензии – 5 лет.

Условия действия лицензии разрешают ООО "ААЭМ" проектировать основные и вспомогательные системы машинного зала атомных станций, а также выполнять расчеты на сейсмику, надежность, прочность и расчеты теплового баланса. Кроме того, документ дает совместному предприятию право разрабатывать разделы проектов в части подготовки исходных данных для Генерального проектировщика. Таким образом, ООО "ААЭМ" официально закрепило за собой статус инжиниринговой компании в контуре машиностроительного дивизиона Росатома - АО "Атомэнергомаш", специализирующейся на проектировании и конструировании систем и комплектного оборудования для машинного зала атомных станций.

Работа по получению лицензии велась силами всех подразделений Общества и заняла более года. В процессе получения лицензии была проведена независимая экспертиза документов по обоснованию способности ООО "ААЭМ" безопасно и качественно проектировать системы машинного зала атомных станций, а также инспекция Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по проверке достоверности представленных сведений. По результатам экспертизы и инспекции были сделаны выводы о соответствии ООО "ААЭМ" всем современным требованиям, предъявляемых к организациям - проектировщикам ядерных установок.

