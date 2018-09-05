Подкомитет B3 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ

С 26 по 31 августа 2018 года представители Подкомитета В3 Российского национального комитета СИГРЭ приняли участие в ряде мероприятий 47-ой Сессии СИГРЭ в парижском Дворце Конгрессов (Palais des Congres).

Подкомитет В3 РНК СИГРЭ по тематическому направлению "Подстанции и электроустановки" создан на базе ПАО "ФСК ЕЭС" с предоставлением статуса "Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ".

Руководит Подкомитетом В3 Заместитель Председателя Правления – главный инженер ПАО "ФСК ЕЭС" Дмитрий Александрович Воденников.

Сфера деятельности подкомитета В3 — концептуальные вопросы построения и развития высоковольтного оборудования; вопросы разработок и внедрения; вопросы технического обслуживания и повышения уровня эксплуатации; развитие системы мониторинга и анализа функционирования; развитие процедур аттестации и сертификации алгоритмов; вопросы развития программных комплексов расчетов.

Во вторник, 28 августа 2018 года началась активная работа профильных секций СИГРЭ. В одном из залов совещаний прошло 55-е заседание секции В3 "Подстанции и электроустановки" под председательством Terry Krieg. Дискуссия объединила большое число экспертов электроэнергетики из разных стран, которые имели возможность не только представить коллегам результаты своих научных изысканий, но и получить от них конструктивные предложения по дальнейшей проработке поднятых тем, а также узнать о результатах аналогичных исследований в других странах. Материалы заседания доступны по ссылке.

Отечественные специалисты - к.э.н. Жилкина Ю.В. (ПАО "ФСК ЕЭС"), Давыдов Е.Ю. (АО "НТЦ ФСК ЕЭС") в среду, 29 августа 2018 приняли участие в постер-сессии Исследовательского комитета В3 "Подстанции и электроустановки", где представили свои доклады:

Организация сервисного обслуживания в электроэнергетике (на примере ПАО "ФСК ЕЭС") ("Organization of service in the power industry (example of Federal Grid Company of Unified Energy System)"). Ознакомиться с докладом можно по ссылке.



Разработка и апробация новых технологий снижения расхода электроэнергии на собственных нуждах подстанций 220-750 кВ ("New technologies for reducing energy consumption of 500-750 kV substation auxiliary systems"). Ознакомиться с докладом можно по ссылке.

Доклады вызвали живой интерес у участников и посетителей постер-сессии.

Каждая дискуссия объединила большое число экспертов электроэнергетики из разных стран, которые имели возможность не только представить коллегам результаты своих научных изысканий, но и получить от них конструктивные предложения по дальнейшей проработке поднятых тем, а также узнать о результатах аналогичных исследований

В четверг, 30 августа 2018 года, Руководитель Подкомитета В3 РНК СИГРЭ, Заместитель Председателя Правления – главный инженер ПАО "ФСК ЕЭС" Дмитрий Александрович Воденников и представитель подкомитета В3 РНК СИГРЭ Юлия Викторовна Жилкина приняли участие в дискуссионном заседании Исследовательского комитета В3 "Подстанции и электроустановки" (SC B3 Discussion Group Meeting), на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проблематикой Предпочтительных тем ИК В3 СИГРЭ.

По тематике ИК В3 СИГРЭ ""Подстанции и электроустановки" на Сессии было заслушано 60 докладов по трем предпочтительным темам:

Прогресс в технологии и проектировании подстанций (разработки GIS и GIL, использование модульных подстанций и выполнение работ под напряжением).

Эволюция в управлении подстанциями (новые информационные технологии, робототехника и использование 3D методов).

Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность и обеспечение качества на подстанциях (управление производственным шумом и воспламенением на объектах, технологии экологичного проектирования, внедрение передовых требований касательно ОТ и ТБ, а также окружающей среды).

В рамках ответа на вопрос 2.4 по третьей предпочтительной теме Воденников Д.А., Жилкина Ю.В. представили доклад "ENVIRONMENTAL IMPACT MANAGEMENT OF FEDERAL GRID COMPANY" (ознакомиться с текстом доклада и презентацией можно по ссылкам: текст, презентация).