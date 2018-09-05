Портал RusCable.Ru вошел в ограниченное число информационных партнеров Российской энергетической недели 2018 в статусе "отраслевой"

Центральный информационный канал кабельной промышленности портал RusCable.Ru вновь прошел отбор в группу партнеров Международного форума РЭН 2018. Статус "отраслевой" означает, что портал представит оперативный подробный отчет о событиях Форума многотысячной аудитории специалистов подотрасли, которая активно работает на нужды энергетики России. По условиям соглашения, RusCable.Ru и еженедельник RusCable Insider Digest, уделят особенное внимание всем мероприятиям Форума и первыми расскажут об актуальной мировой энергетической повестки, основных направлениях развития отраслей ТЭК и о поиске оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

О РЭН

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Основные мероприятия Российской энергетической недели пройдут с 3 по 6 октября 2018 г. на территории Центрального выставочного зала "Манеж" (Москва, Манежная пл., д. 1).

Цель Форума — демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития:

газовой отрасли;

нефтяной отрасли;

угольной отрасли;

нефтехимии;

электроэнергетики;

энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Общее число участников Форума в прошлом году превысило 10 000 человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Соглашение об информационном партнерстве между ООО "РусКабель" и Организатором Форума, Фондом Росконгресс было подписано 29 августа 2018 года. Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Организаторами Российской энергетической недели – 2018 выступают Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы. Председателем Организационного комитета Международного форума "Российская энергетическая неделя" является Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Мероприятия деловой программы РЭН 2018 с участием представителей органов власти и компаний – лидеров отрасли будут включать дискуссии, посвященные всем аспектам энергетической отрасли, а также новейшим технологиям, которые Россия может импортировать. Темой главной пленарной сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" станет "Устойчивая энергетика для меняющегося мира".

"Россия, как один из лидеров мирового ТЭК, вносит серьезный вклад в формирование глобальной энергетической повестки. Я рад, что главы государств, руководители энергетических ведомств и компаний, эксперты из различных стран выбирают Москву и РЭН для обсуждения вопросов развития энергетики.

В этом году основными направлениями дискуссии станут „Устойчивое развитие энергетики для меняющегося мира“ и планы развития российского ТЭК до 2024 года, а также возможности, которые открываются перед инвесторами, производителями оборудования и потребителями энергии в связи с запуском масштабных энергетических проектов". Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак

В деловую программу также войдет открытое заседание наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда ЖКХ, в рамках которого планируется обсудить предложения рабочей группы экспертов по улучшению инвестиционного климата в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2018–2025 годы и сформировать подходы и предложения по дальнейшему развитию отрасли.

ТЕМЫ ДИСКУССИЙ

Мировая энергетика 2035: преодолевая барьеры и объединяя возможности

Каким будет глобальный газовый рынок – 2030?

Какая стратегия ведет к успеху на мировом рынке нефтегазохимии?

Мировая электроэнергетика: вызовы четвертой промышленной революции

Открытое заседание наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда ЖКХ

Останется ли угольная промышленность драйвером роста экономики развивающихся стран?

Реализация потенциала России в глобальной индустрии ВИЭ

Прорывной сценарий для атомной индустрии: перспективы мировой энергетики

Геополитические сценарии и ТЭК: новая реальность

Развитие инфраструктуры для роста экономики и уровня жизни граждан

Эффективность регулирования ТЭК: общие подходы и страновые различия

Завершение налогового маневра в нефтеперерабатывающей отрасли

Развитие ценообразования на международном рынке нефти: новые бенчмарки, валюты и технологии расчетов

Как развивать сотрудничество Россия – ЕС в сфере энергоэффективности и развития энергетики?

Встреча главных инженеров электросетевых компаний. Цифровизация сети – это требование сегодняшнего дня, обусловленное переводом производств и транспорта на единый тип энергии – электричество, распространением в мире распределенной генерации, созданием микросетей, развитием накопителей электроэнергии и ВИЭ, которые потребитель уже может устанавливать у себя и благодаря которым может становиться производителем электроэнергии. При этом цифровизация, вместе с очевидными преимуществами для потребителя, связана с дополнительными издержками, которые несут сетевые компании, и необходимостью изменить программы подготовки специалистов. Как внедрение самоуправляемых и самодиагностируемых цифровых электрических сетей будет влиять на надежность, издержки для главного инженера и качество услуг для населения в среднесрочной перспективе? Какие условия нужно соблюсти, чтобы внедрение цифровых сетей дало максимальный эффект уже в первые годы? Где отдача от цифровизации больше – в крупных городах или удаленных микропоселениях? Какие компетенции понадобятся специалисту-энергетику для создания, эксплуатации и ремонта цифровых сетей? Какая у него должна быть специальность – IT-специалист со знанием энергетики или энергетик со знанием IT-технологий? Нужен ли нам "цифровой электромонтер", если цифровые сети могут работать без участия человека?

Цифровизация сети – это требование сегодняшнего дня, обусловленное переводом производств и транспорта на единый тип энергии – электричество, распространением в мире распределенной генерации, созданием микросетей, развитием накопителей электроэнергии и ВИЭ, которые потребитель уже может устанавливать у себя и благодаря которым может становиться производителем электроэнергии. При этом цифровизация, вместе с очевидными преимуществами для потребителя, связана с дополнительными издержками, которые несут сетевые компании, и необходимостью изменить программы подготовки специалистов. Как внедрение самоуправляемых и самодиагностируемых цифровых электрических сетей будет влиять на надежность, издержки для главного инженера и качество услуг для населения в среднесрочной перспективе? Какие условия нужно соблюсти, чтобы внедрение цифровых сетей дало максимальный эффект уже в первые годы? Где отдача от цифровизации больше – в крупных городах или удаленных микропоселениях? Какие компетенции понадобятся специалисту-энергетику для создания, эксплуатации и ремонта цифровых сетей? Какая у него должна быть специальность – IT-специалист со знанием энергетики или энергетик со знанием IT-технологий? Нужен ли нам "цифровой электромонтер", если цифровые сети могут работать без участия человека? Презентация рейтинга энергоэффективности электросетевых компаний

Презентация рейтинга эффективности систем теплоснабжения регионов Российской Федерации

Применение ВИЭ в России: от оптового рынка до энергоснабжения изолированных территорий

Модернизация тепловых генерирующих мощностей в электроэнергетике

"„Энерджинет“: перезагрузка"

Россия – ЭСКАТО: развитие сотрудничества в области энергетики в АТР

Прорывные технологии и человеческий капитал в ТЭК: ключевые вызовы

Вклад природного газа в процесс "энергетического перехода"

Политика в области охраны окружающей среды и политика в области изменения климата: вызовы и возможности для газовой отрасли

Сессия S&P Global Platts "Прогноз развития мировой энергетики до 2040 года"

Газовые и электромобили в России: возможные темпы и стратегии развития

Российские сети: диалог с поставщиками

Встреча участников ветроиндустрии "Вызовы локализации производства ветрогенераторов в РФ"

Светоцветовая среда мегаполиса: безопасность, эстетика, энергоэффективность

Город без аварий: надежные инженерные системы и качественные коммунальные услуги как основа для формирования комфортной среды

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ В PDF

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ ВМЕСТЕ ЯРЧЕ

06 октября в выставочном зале "Манеж" (Манежная пл., д. 1) фонд образовательных проектов "Надежная смена" проведет Молодежный день. #ВместеЯрче РЭН 2018 – это главное молодежное событие в области энергоэффективности и развития энергетики, где одновременно собираются лучшие молодые представители ТЭК и МСК для диалога с представителями отраслевых организаций и ведущими экспертами, а также формирования молодежной повестки на ключевых отраслевых мероприятиях.

Участники: более 2500 молодых специалистов, студентов и школьников, а также около 500 руководителей и представителей отраслевых компаний. Ключевым событием Молодежного дня станет встреча "без галстуков" с Министром энергетики РФ А.В. Новаком, где участники могут лично задать вопрос на интересующую тему. В мероприятиях Молодежного дня примут участие представители органов государственной власти, руководства Министерства энергетики Российской Федерации и руководители отраслевых предприятий.

Следите за новостями РЭН с помощью сюжета на RusCable.Ru – https://www.ruscable.ru/story/ren-2018

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