Портал RusCable.Ru вошел в ограниченное число информационных партнеров Российской энергетической недели 2018 в статусе "отраслевой"

По пятьдесят для трейдера
5 сентября 2018, 16:05
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru, РУСКАБЕЛЬ, РЭН-2018
Центральный информационный канал кабельной промышленности портал RusCable.Ru вновь прошел отбор в группу партнеров Международного форума РЭН 2018. Статус "отраслевой" означает, что портал представит оперативный подробный отчет о событиях Форума многотысячной аудитории специалистов подотрасли, которая активно работает на нужды энергетики России. По условиям соглашения, RusCable.Ru и еженедельник RusCable Insider Digest, уделят особенное внимание всем мероприятиям Форума и первыми расскажут об актуальной мировой энергетической повестки, основных направлениях развития отраслей ТЭК и о поиске оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.
О РЭН
Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Основные мероприятия Российской энергетической недели пройдут с 3 по 6 октября 2018 г. на территории Центрального выставочного зала "Манеж" (Москва, Манежная пл., д. 1).
Цель Форума — демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития:
Общее число участников Форума в прошлом году превысило 10 000 человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Соглашение об информационном партнерстве между ООО "РусКабель" и Организатором Форума, Фондом Росконгресс было подписано 29 августа 2018 года. Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Организаторами Российской энергетической недели – 2018 выступают Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы. Председателем Организационного комитета Международного форума "Российская энергетическая неделя" является Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Мероприятия деловой программы РЭН 2018 с участием представителей органов власти и компаний – лидеров отрасли будут включать дискуссии, посвященные всем аспектам энергетической отрасли, а также новейшим технологиям, которые Россия может импортировать. Темой главной пленарной сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" станет "Устойчивая энергетика для меняющегося мира".
"Россия, как один из лидеров мирового ТЭК, вносит серьезный вклад в формирование глобальной энергетической повестки. Я рад, что главы государств, руководители энергетических ведомств и компаний, эксперты из различных стран выбирают Москву и РЭН для обсуждения вопросов развития энергетики.
В этом году основными направлениями дискуссии станут „Устойчивое развитие энергетики для меняющегося мира“ и планы развития российского ТЭК до 2024 года, а также возможности, которые открываются перед инвесторами, производителями оборудования и потребителями энергии в связи с запуском масштабных энергетических проектов".
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак
В деловую программу также войдет открытое заседание наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда ЖКХ, в рамках которого планируется обсудить предложения рабочей группы экспертов по улучшению инвестиционного климата в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2018–2025 годы и сформировать подходы и предложения по дальнейшему развитию отрасли.
ТЕМЫ ДИСКУССИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ ВМЕСТЕ ЯРЧЕ
06 октября в выставочном зале "Манеж" (Манежная пл., д. 1) фонд образовательных проектов "Надежная смена" проведет Молодежный день. #ВместеЯрче РЭН 2018 – это главное молодежное событие в области энергоэффективности и развития энергетики, где одновременно собираются лучшие молодые представители ТЭК и МСК для диалога с представителями отраслевых организаций и ведущими экспертами, а также формирования молодежной повестки на ключевых отраслевых мероприятиях.
Участники: более 2500 молодых специалистов, студентов и школьников, а также около 500 руководителей и представителей отраслевых компаний. Ключевым событием Молодежного дня станет встреча "без галстуков" с Министром энергетики РФ А.В. Новаком, где участники могут лично задать вопрос на интересующую тему. В мероприятиях Молодежного дня примут участие представители органов государственной власти, руководства Министерства энергетики Российской Федерации и руководители отраслевых предприятий.
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