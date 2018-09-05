"Ростелеком" в Челябинской области установил более 7 тысяч умных приборов учета электроэнергии

"Ростелеком" завершил строительно-монтажные работы в рамках реализуемого энергосервисного контракта, заключенного с энергетиками филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго". В рамках контракта в 28 населенных пунктах на территории ответственности "Центральных электрических сетей": в Аргаяшском, Еткульском, Каслинском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах и Верхнеуфалейском городском округе, - установлено 7492 "умных" прибора учета электроэнергии.

Современные счетчики установлены в жилых помещениях, на промышленных объектах и общегородских линиях электропередачи. Датчики защищены от постороннего вмешательства и негативных погодных условий (ветра, дождя, солнечных лучей), они максимально точно учитывают количество потребленной электроэнергии и автоматически передают данные в ресурсоснабжающую компанию. Умные технологии позволят экономить электричество и снизить потери в сети.

Данные приборов учета сохраняются в единой базе. А потребители электричества теперь могут быстро получить актуальные показания счетчика при помощи пульта дистанционного управления.

Система защищена от несанкционированного доступа и утечки информации. Таким образом контролируются расходы потребителей, что позволяет определять источники потери энергоресурса, увеличить передаваемые потребителям объемы энергии и сократить затраты на электричество.

"Все работы "Ростелеком" выполняет за счет собственных инвестиций, затраты будут окупаться благодаря экономии, получаемой после внедрения энергосберегающих мероприятий. Счетчики устанавливаются бесплатно для населения - также за счет компании. В дальнейшем предусмотрено расширение системы с добавлением новых приборов учета", - комментирует Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО "Ростелеком".

Энергетики филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго", на сетях которого устанавливаются данные приборы учета, ожидают скорейшего ввода оборудования в промышленную эксплуатацию: "Многолетнее успешное сотрудничество с "Ростелекомом" дополнительно повысит качество услуг по электроснабжению населения Челябинской области", - говорит заместитель директора филиала "Челябэнерго" по развитию и реализации услуг Денис Заражевский.

Система интеллектуального учета электроэнергии, подчеркивают в энергокомпании, является одним из основных элементов корпоративной программы по построению цифровой электросетевой инфраструктуры.