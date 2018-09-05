Состоялось совещание "О функционировании электросетевого комплекса Российской Федерации"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в совещании под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева на тему "О функционировании электросетевого комплекса Российской Федерации". В своём вступительном слове глава кабинета министров отметил, что электросетевой комплекс России эффективно решает свои задачи - обеспечивает надёжность электроснабжения, качество обслуживания, выполняет роль инфраструктурной основы для экономического роста страны.

"Если сравнивать с 2012 годом, аварийность сетей снизилась более чем наполовину и более чем на треть – средняя длительность перерывов электроснабжения", - сказал Дмитрий Медведев. По его словам, удалось существенно упростить условия присоединения и для частных потребителей, и для компаний. "Всё это нашло своё отражение в международном рейтинге Doing Business, где мы занимаем 10-е место в мире по показателю "Подключение к сетям" и 28-е место по индексу "Надёжность электроснабжения", что в условиях такой сложной и многообразной страны, как Россия, имеет особую ценность", - сказал Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства подчеркнул, что в последние годы в отрасли достаточно активно идут преобразования: создаются условия для модернизации предприятий, замены устаревшего оборудования и установок, внедрения ресурсосберегающих технологий.

Дмитрий Медведев отдельно остановился на задачах, стоящих перед отраслью. "Первое, на что хочу обратить внимание, – это совершенствование условий технического присоединения. Правила присоединения и тарифы должны, с одной стороны, давать операторам сетей возможность инвестировать в развитие, обновлять инфраструктуру, но, с другой стороны, не быть чрезмерным финансовым грузом для потребителей. Найти этот баланс – сложная задача", - пояснил Дмитрий Медведев, отметив, что ещё одна важная составляющая – это оплата резервируемых мощностей сетевых компаний. "Потребители резервируют под себя мощности, а затем их не выбирают. В результате расходы ложатся на сети, а в конечном счёте перекладываются просто на обычных граждан, на людей. Кроме того, компании не могут передать этот резерв другим потребителям. Здесь требуется более рациональный подход", - добавил Председатель Правительства.

Среди других задач, стоящих перед энергетической отраслью, Дмитрий Медведев назвал внедрение цифровых принципов работы, переход на долгосрочное тарифное регулирование.

Отдельно глава кабинета министров остановился на теме перекрёстного субсидирования. "Оно выливается в рост ценовой нагрузки на отдельных потребителей, в том числе на малые предприятия, бюджетную сеть. На эту тему были даны разные поручения", - заключил Дмитрий Медведев.