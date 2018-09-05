Создание 20 технопарков запланировали в Новой Москве до 2035 года

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов запланировали строительство 20 технопарков в период до 2035 года. Об этом проинформировали 4 сентября.

- Общая площадь возводимых объектов может составить 12 миллионов квадратных метров. Многие крупные инвесторы откликнулись на предложение о создании технопарков на территории ТиНАО. На данный момент в Новой Москве есть 20 готовых перспективных площадок, - прокомментировал руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Отметим, что созданные технопарки смогут обеспечить горожан рабочими местами.

admsp.ru