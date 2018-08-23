Специалисты Курскэнерго познакомились с новыми технологиями монтажа СИП

В августе на базе закрытого полигона филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" прошел обучающий семинар по проектированию, строительству и эксплуатации линий самонесущего изолированного провода (СИП) для начальников, главных инженеров и мастеров районов электрических сетей. В нем приняли участие более 60 сотрудников.

В ходе семинара специалисты филиала познакомились с новыми технологиями монтажа СИП, рассмотрели преимущества использования изолированных проводов на воздушных линиях (ВЛ) 0,4-35 кВ. Энергетикам представили усовершенствованные виды линейной арматуры для подвески и монтажа, а также новые инструменты для проведения работ на линиях с самонесущим изолированным проводом. Помимо этого на открытом учебно-тренировочном полигоне филиала было проведено практическое занятие, где участники семинара смогли на практике опробовать новые технологии монтажа СИП.

"Курскэнерго уделяет большое внимание обучению своих сотрудников. От уровня знаний и профессионального мастерства персонала напрямую зависит качество и надежность электроснабжения наших потребителей. Только хорошо подготовленные специалисты могут решать сложные технические задачи, которые стоят перед энергетиками", - отметил заместитель генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Центра"-"Курскэнерго" Александр Рудневский.