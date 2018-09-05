ВТБ выделил на строительство новых теплиц в Волгоградской области 4,8 млрд рублей

ВТБ открыл для ООО "Овощевод", крупнейшей волгоградской торговой сети, в которую входит овощное хозяйство с теплицами, кредитную линию в размере 4,8 млрд рублей сроком на восемь лет.

Заемные средства будут направлены на строительство пятой очереди тепличного комплекса "Ботаника" в городе Волжский Волгоградской области и приобретение необходимого оборудования. Кредитование осуществляется на льготных условия в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

Комплекс создан на базе совхоза "Овощевод" и включает в себя логистический центр площадью 6,8 тысяч м2. При поддержке банка планируется возвести дополнительные тепличные комплексы площадью 26 тысяч м2 с применением уникальной технологии "светокультура", а также создать необходимую инфраструктуру для их функционирования.

"Выдача очередного кредитного транша на финансирование проекта ООО "Овощевод" подтверждает готовность банка ВТБ содействовать развитию динамичных и перспективных отраслей экономики региона, а также созданию новых рабочих мест", — прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ.

AgroXXI.ru