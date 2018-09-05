За 10 лет в Москве построят 55 км трамвайных линий

До 2028 года в Москве планируют построить 5 новых трамвайных линий протяженностью 55 километров. Таким образом, трамвайная сеть через десять лет увеличится практически на четверть - сейчас она составляет 418 километров.

Как рассказал журналистам главный архитектор города Сергей Кузнецов, две новых линии пройдут на юге столицы, еще одна - на востоке и две - на присоединенных территориях. Южную ветку проложат в районе Бирюлево от станции метро "Пражская", а также от пересечения Павелецкого направления Московской железной дороги с улицей Элеваторной.

На востоке трамвай поедет от станции метро "Шоссе Энтузиастов" в Ивановское. В Новой Москве первыми будут строить две линии - кольцевую через Коммунарку и Сосенское, а также от станции "Прокшино", которая скоро откроется рядом с дорогой Солнцево-Бутово-Видное до Троицка. А всего там планируется построить 175 километров трамвайных линий.

Благодаря линиям в Бирюлево местные жители наконец-то получат стабильно работающий рельсовый транспорт. Сейчас из этого района можно добраться до метро только по улице Подольских Курсантов, а также на электричках Павелецкого направления. Ветки в Новой Москве обеспечат транспортную связность на территории округов ТиНАО, в том числе между Киевским и Варшавским шоссе, поселениями Московский, Сосенское, Рязановское, Коммунаркой.

Новая линия от "Прокшино" будет длиной 17,8 километра с потенциальным ежедневным пассажиропотоком около 120 тыс. пассажиров. В час пик на ней станут работать 36 трамваев. Трамвайную линию обособят. На ней расположатся четырнадцать пар остановок. В местах пересечения путей с дорогами установят светофоры, причем при проезде через них приоритет будет именно у трамваев. Такая же схема предусмотрена для увеличения провозной способности трамвайных линий и в ряде других районов. В перспективе эту линию планируется связать с другими новыми трамвайными маршрутами в Новой Москве.

В настоящее время идет проектирование всех пяти линий. Как рассказал Кузнецов, Москомархитектура уже утвердила архитектурно-градостроительный облик зданий конечных станций для двух линий: от "Пражской" в Бирюлево Восточное и от "Шоссе Энтузиастов" в Ивановское. Первую построят на улице Подольских Курсантов рядом с пересечением с Харьковской улицей, вторую - на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Сталеваров.

В последний раз новый участок трамвайных путей в Москве запустили год назад - от Лесной улицы до площади Тверской Заставы. До этого пути только снимали. В 90-е годы столица потеряла значительную часть своих трамвайных линий.

Российская газета