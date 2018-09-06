Чиновников вовлекли в "Цифровую экономику"

Вчера наблюдательный совет АНО "Цифровая экономика" утвердил ключевые этапы работы по базовым направлениям программы "Цифровая экономика" на 2018–2019 годы. Впервые в заседании совета приняли участие представители власти — профильный вице-премьер Максим Акимов, советник президента Андрей Белоусов и глава Минцифры Константин Носков. По сути, речь шла о выделении отдельных пунктов — "вех" базовой программы, утвержденной в июле 2017 года, и декабрьского плана мероприятий в качестве приоритетов — и о своеобразном договоре о сотрудничестве в этих вопросах между бизнесом и властью.

По словам директора направления "Информационная безопасность" АНО "Цифровая экономика" Георгия Грицая, совет определил значимые мероприятия, способные дать максимальный эффект как для бизнеса, так и для граждан. По ним бизнесу обещан максимальный режим содействия исполнительной власти — вероятно, "вехи" будут оформляться как поручения президента и правительства и контролироваться в ручном режиме.

При этом дополнительного финансирования по ним не предусмотрено. Впрочем, пока "вехи" лишь констатируют необходимость решения проблемы к определенному сроку и оставляют за кадром механизм реализации: по многим вопросам в настоящий момент идут дискуссии. "Надо, чтобы стороны друг друга слышали — вот и весь режим благоприятствования",— прокомментировал вчера цель встречи Максим Акимов. Принятые решения будут встроены в нацпроект "Цифровая экономика". "Будем исполнять",— пообещал вице-премьер.

План работы над программой включает в себя три этапа: подготовку нормативной базы и инфраструктуры и уже на этом основании развитие отдельных проектов цифровизации. Сейчас ключевым направлением является нормативное регулирование, не требующее расходов, но создающее необходимую базу. В числе первоочередных законопроектов с высокой степенью готовности господин Акимов назвал закон о цифровых финансовых активах и закон о краудфандинге. В осеннюю сессию планируется также внести в Госдуму проект об электронной цифровой подписи. Другие ключевые этапы этого направления — обеспечение полноценной идентификации граждан в онлайн-среде (реализована облачная электронная подпись, введен механизм доверенной третьей стороны, расширен перечень участников и видов действий с делегированием идентификации), признание электронной формы сделки и электронного документооборота, легализация смарт-контрактов, налоговое стимулирование инвестиций в "цифру" (льготы по НДФЛ для бизнес-ангелов и отмена НДС при IT-экспорте) и легализация криптовалютных инвестиций, ICO и краудфандинга, а также общее определение логики регулирования сферы данных. Все они должны быть решены к четвертому кварталу 2018 года. Легализация электронных документов о трудовой деятельности, включая трудовые книжки, введение электронного судопроизводства и нотариата, создание механизма регуляторных "песочниц" и условий для развития законодательства в области робототехники и искусственного интеллекта отложено до второго квартала 2019 года.

Цифровизация госуправления станет шестым направлением нацпрограммы и отдельным федеральным проектом: это все, что связано с госуслугами либо с внутренней цифровой инфрастуктурой государства. Дорожная карта по нему пока разрабатывается: по словам Максима Акимова, обсуждается 25 ключевых "мегасервисов", которые государство предложит гражданам. По срокам и степени достижения намеченных "вех" бизнес, который представлен в наблюдательном совете АНО ЦЭ, "будет судить о качестве реализации программы и вносить соответствующие предложения",— пояснил Андрей Белоусов.

По словам Максима Акимова, финансирование программы обсуждается. В рамках бюджета речь идет о сумме, ненамного превышающей 1 трлн руб. за шесть лет — основными для "Цифровой экономики" должны стать расходы регионов и бизнеса. При этом консенсуса относительно распределения этого финансирования по годам пока нет — с Минфином относительно согласованы лишь расходы на 2019 год.

По словам руководителя рабочей группы по нормативному регулированию при АНО ЦЭ, вице-президента по корпоративным правовым вопросам компании МТС Руслана Ибрагимова, в число "вех" по нормативному регулированию были отобраны меры, способные принести максимальный эффект за короткое время и создающие основу для дальнейшего развития цифровой экономики, включая налоговые стимулы для инвесторов. "В первую очередь это устранение барьеров, стимулирование рынка, определение субъектов цифровой экономики через возможности их дистанционной идентификации и введение в гражданский оборот данных в качестве объекта цифровой экономики. Главное — создать условия для запуска процесса, а дальше можно заниматься более специальными вопросами, планы у нас расписаны на годы вперед",— пояснил он.

Господин Ибрагимов выразил надежду, что принятие "вех" углубит диалог между бизнесом и властью. "Не случайно сегодня представители государства вошли в набсовет. Они изначально видят логику обсуждения и сами голосуют за эти вехи. В этом-то вся ценность АНО ЦЭ как организации, которая объединяет представителей бизнеса и правительства. Есть площадка, которая помогает находить точки взаимопонимания, на ранней стадии договариваться об основах и вырабатывать здравые решения",— отметил он.

Коммерсант